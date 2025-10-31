Зеленский согласовал направления санкционной работы против рф: названы ключевые моменты

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против россии. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Это решение было принято по итогам встречи с главами МИД, СБУ и СВР Украины. Речь идет о следующих направлениях санкционной работы:

По словам главы государства, наибольшее влияние оказывает "кумулятивный эффект санкций". По его мнению, принципиально важно, чтобы международные партнеры брали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у их соседей.

Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе – чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Великобританией и другими странами вне ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно