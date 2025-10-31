$42.080.01
Зеленский согласовал направления санкционной работы против рф: названы ключевые моменты

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против России после встречи с главами МИД, СБУ и СВР. Он поручил исправить отсутствие санкций против российских предприятий, задействованных в производстве оружия, и активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций.

Зеленский согласовал направления санкционной работы против рф: названы ключевые моменты

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против россии. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Это решение было принято по итогам встречи с главами МИД, СБУ и СВР Украины. Речь идет о следующих направлениях санкционной работы:

  • значительное количество российских предприятий, задействованных в производстве ракет и другого оружия, до сих пор не подпадает под санкции других стран мира - Зеленский поручил это исправить;
    • Президент также поручил активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций, применяемых против россии.

      По словам главы государства, наибольшее влияние оказывает "кумулятивный эффект санкций". По его мнению, принципиально важно, чтобы международные партнеры брали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у их соседей.

      Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе – чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Великобританией и другими странами вне ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно

      - заявил Зеленский.

      Также Президент сообщил, что определил совместно с главами Службы безопасности и Службы внешней разведки "приоритетные цели для дальнобойных санкций на ближайшее время". Он добавил, что подписал новые указы относительно санкций Украины против лиц, работающих на российское военное производство и на российскую пропаганду.

      Напомним

      Ранее УНН сообщал, что Владимир Зеленский заявил о необходимости наложения санкций на 65 ключевых кораблей российского "теневого флота".

