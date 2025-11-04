Хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році - Зеленський

ukenru
Ексклюзив
14:17 • 3568 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9250 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10110 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 11983 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12848 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19773 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41525 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24012 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81048 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46270 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3562 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4072 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9234 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41521 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Девід Бекхем
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Румунія
Франція
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11774 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27695 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27632 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31835 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41400 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)

Хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році - Зеленський

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна стане членом ЄС до 2030 року, наголошуючи на важливості швидкого відкриття кластерів. Єврокомісія відзначила прогрес України, але закликала до прискорення реформ для досягнення цієї мети.

Хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського союзу до 2030 року. Про це Зеленський заявив під час Саміту щодо розширення ЄС, передає УНН.

Деталі

Передусім я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від росії колись теж здавався фантастикою. Я б хотів, щоб це відбулося по чесному, коли Україна зможе вибороти право на свободу. Я думаю, що це буде справедливо і чесно, тому що ми боремося за таке майбутнє. За майбутнє України в ЄС. Я думаю, що це чесно, що Україна після кінця війни стане повноцінним членом ЄС. Звичайно, я хотів би бути президентом країни, яка є вже в ЄС. Але це не означає, що це є основним нашим пріоритетом. Основним є те, що Україна має долучитися до ЄС, а хто буде президентом на той момент, це вже інше питання

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що впевнений, що Україна зможе зробити відповідні зміни, кроки, щоб підготувати всі кластери.

До кінця цього року ми будемо готові, або принаймні ми спробуємо зробити все можливе для того, щоб досягти цього результату. Я б не хотів, щоб цей процес затягувався. Я маю на увазі процеси, які не залежать від нас. Наприклад, відкриття кластерів. Чому? Тому що фактор ЄС, і сам той факт, що Україна бореться за себе і за Європу - це дуже важливо. Важливо, щоб цей процес був двостороннім. Ми хотіли б, щоб всі можливі інституції вірно оцінили ці процеси, і щоб це зробили ті лідери, які часто сумніваються. Чим швидше Україна зможе відкрити кластери, і чим швидше ми проведемо переговори, тим краще це буде для нас. Це буде фактором підтримки для України

- додав Зеленський. 

Нагадаємо

Європейська комісія представила щорічний Пакет розширення, відзначивши прогрес України у ключових реформах та виконання умов для відкриття кластерів переговорів. Комісія вважає, що для досягнення амбітної мети України щодо вступу до кінця 2028 року необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо верховенства права.

Президент Володимир Зеленський, а також представники уряду, відреагували на звіт Єврокомісії про розширення ЄС щодо України, вказавши, що "це найкращий результат оцінювання на сьогодні". Глава держави наголосив на очікуванні від ЄС рішучих дій "для подолання всіх штучних перешкод", тоді як голова МЗС Андрій Сибіга назвав відкриття переговорних кластерів "наступним логічним кроком", зауваживши, що Україна продовжує комплексні реформи. 

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна