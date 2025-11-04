Хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського союзу до 2030 року. Про це Зеленський заявив під час Саміту щодо розширення ЄС, передає УНН.

Деталі

Передусім я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від росії колись теж здавався фантастикою. Я б хотів, щоб це відбулося по чесному, коли Україна зможе вибороти право на свободу. Я думаю, що це буде справедливо і чесно, тому що ми боремося за таке майбутнє. За майбутнє України в ЄС. Я думаю, що це чесно, що Україна після кінця війни стане повноцінним членом ЄС. Звичайно, я хотів би бути президентом країни, яка є вже в ЄС. Але це не означає, що це є основним нашим пріоритетом. Основним є те, що Україна має долучитися до ЄС, а хто буде президентом на той момент, це вже інше питання - сказав Зеленський.

Він зазначив, що впевнений, що Україна зможе зробити відповідні зміни, кроки, щоб підготувати всі кластери.

До кінця цього року ми будемо готові, або принаймні ми спробуємо зробити все можливе для того, щоб досягти цього результату. Я б не хотів, щоб цей процес затягувався. Я маю на увазі процеси, які не залежать від нас. Наприклад, відкриття кластерів. Чому? Тому що фактор ЄС, і сам той факт, що Україна бореться за себе і за Європу - це дуже важливо. Важливо, щоб цей процес був двостороннім. Ми хотіли б, щоб всі можливі інституції вірно оцінили ці процеси, і щоб це зробили ті лідери, які часто сумніваються. Чим швидше Україна зможе відкрити кластери, і чим швидше ми проведемо переговори, тим краще це буде для нас. Це буде фактором підтримки для України - додав Зеленський.

Нагадаємо

Європейська комісія представила щорічний Пакет розширення, відзначивши прогрес України у ключових реформах та виконання умов для відкриття кластерів переговорів. Комісія вважає, що для досягнення амбітної мети України щодо вступу до кінця 2028 року необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо верховенства права.

Президент Володимир Зеленський, а також представники уряду, відреагували на звіт Єврокомісії про розширення ЄС щодо України, вказавши, що "це найкращий результат оцінювання на сьогодні". Глава держави наголосив на очікуванні від ЄС рішучих дій "для подолання всіх штучних перешкод", тоді як голова МЗС Андрій Сибіга назвав відкриття переговорних кластерів "наступним логічним кроком", зауваживши, що Україна продовжує комплексні реформи.