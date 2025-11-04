Хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина сможет стать полноправным членом Европейского союза до 2030 года. Об этом Зеленский заявил во время Саммита по расширению ЕС, передает УНН.

Подробности

Прежде всего, я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой. Я бы хотел, чтобы это произошло по-честному, когда Украина сможет завоевать право на свободу. Я думаю, что это будет справедливо и честно, потому что мы боремся за такое будущее. За будущее Украины в ЕС. Я думаю, что это честно, что Украина после окончания войны станет полноценным членом ЕС. Конечно, я хотел бы быть президентом страны, которая уже в ЕС. Но это не означает, что это является нашим основным приоритетом. Основным является то, что Украина должна присоединиться к ЕС, а кто будет президентом на тот момент, это уже другой вопрос - сказал Зеленский.

Он отметил, что уверен, что Украина сможет сделать соответствующие изменения, шаги, чтобы подготовить все кластеры.

До конца этого года мы будем готовы, или по крайней мере мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы достичь этого результата. Я бы не хотел, чтобы этот процесс затягивался. Я имею в виду процессы, которые не зависят от нас. Например, открытие кластеров. Почему? Потому что фактор ЕС, и сам тот факт, что Украина борется за себя и за Европу - это очень важно. Важно, чтобы этот процесс был двусторонним. Мы хотели бы, чтобы все возможные институции верно оценили эти процессы, и чтобы это сделали те лидеры, которые часто сомневаются. Чем быстрее Украина сможет открыть кластеры, и чем быстрее мы проведем переговоры, тем лучше это будет для нас. Это будет фактором поддержки для Украины - добавил Зеленский.

Напомним

Европейская комиссия представила ежегодный Пакет расширения, отметив прогресс Украины в ключевых реформах и выполнение условий для открытия кластеров переговоров. Комиссия считает, что для достижения амбициозной цели Украины по вступлению до конца 2028 года необходимо ускорение темпов реформ, особенно в отношении верховенства права.

Президент Владимир Зеленский, а также представители правительства, отреагировали на отчет Еврокомиссии о расширении ЕС в отношении Украины, указав, что "это лучший результат оценки на сегодняшний день". Глава государства подчеркнул ожидание от ЕС решительных действий "для преодоления всех искусственных препятствий", тогда как глава МИД Андрей Сибига назвал открытие переговорных кластеров "следующим логическим шагом", заметив, что Украина продолжает комплексные реформы.