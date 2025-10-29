Україна знижує дипломатичні зв'язки з Кубою та закриває посольство
Київ • УНН
Україна закриває посольство в Гавані та знижує рівень дипломатичних зв'язків з Кубою. Це рішення є відповіддю на підтримку Кубою російської агресії.
Україна вирішила закрити посольство в Гавані та понизити рівень дипломатичних зв’язків. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані та понизити рівень наших дипломатичних зв’язків
Нагадаємо
Україна проголосувала проти резолюції про припинення американської блокади Куби в ООН. Це рішення є відповіддю на підтримку Кубою російської агресії, включаючи побажання успіхів путіну та участь кубинських громадян у війні.