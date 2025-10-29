Украина снижает дипломатические связи с Кубой и закрывает посольство

Украина решила закрыть посольство в Гаване и понизить уровень дипломатических связей. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и понизить уровень наших дипломатических связей - сообщил Сибига.

Напомним

Украина проголосовала против резолюции о прекращении американской блокады Кубы в ООН. Это решение является ответом на поддержку Кубой российской агрессии, включая пожелания успехов Путину и участие кубинских граждан в войне.