Украина снижает дипломатические связи с Кубой и закрывает посольство
Киев • УНН
Украина закрывает посольство в Гаване и снижает уровень дипломатических связей с Кубой. Это решение является ответом на поддержку Кубой российской агрессии.
Украина решила закрыть посольство в Гаване и понизить уровень дипломатических связей. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.
В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и понизить уровень наших дипломатических связей
Напомним
Украина проголосовала против резолюции о прекращении американской блокады Кубы в ООН. Это решение является ответом на поддержку Кубой российской агрессии, включая пожелания успехов Путину и участие кубинских граждан в войне.