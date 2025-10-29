$42.080.01
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 11508 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 39579 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
12:21 • 28736 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47982 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
29 жовтня, 09:51 • 28268 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74725 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48335 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 47205 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114402 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Україна в ООН проголосувала проти припинення американської блокади Куби, пам'ятаючи, як кубинський президент бажав успіху путіну – Сибіга

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Україна проголосувала проти резолюції про припинення американської блокади Куби в ООН. Це рішення є відповіддю на підтримку Кубою російської агресії, включаючи побажання успіхів путіну та участь кубинських громадян у війні.

Україна в ООН проголосувала проти припинення американської блокади Куби, пам'ятаючи, як кубинський президент бажав успіху путіну – Сибіга

Україна під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН виступила проти резолюції про припинення американської блокади Куби. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що це рішення є відповіддю на підтримку Кубою російської агресії проти України. Про це Сибіга написав в Телеграм, повідомляє УНН.

Деталі

Сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Необхідність припинення американської блокади Куби. Цей крок не є раптовим і має серйозні підстави. Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули 

– заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що цьогоріч Україна закрила своє посольство в Гавані та знизила рівень дипломатичних відносин із Кубою. 

"Безпідставні та наклепницькі": Куба відреагувала на звинувачення щодо участі у війні в Україні12.10.25, 08:46 • 6640 переглядiв

Наш голос не спрямований проти кубинського народу – ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії 

– додав Сибіга.

За його словами, тисячі кубинців підписали контракти, поповнивши лави російських військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. 

Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі і принципи Статуту ООН

– підкреслив глава МЗС.

До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців 08.10.25, 00:55 • 4639 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Куба
Організація Об'єднаних Націй
Україна