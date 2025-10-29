Україна в ООН проголосувала проти припинення американської блокади Куби, пам'ятаючи, як кубинський президент бажав успіху путіну – Сибіга
Київ • УНН
Україна проголосувала проти резолюції про припинення американської блокади Куби в ООН. Це рішення є відповіддю на підтримку Кубою російської агресії, включаючи побажання успіхів путіну та участь кубинських громадян у війні.
Україна під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН виступила проти резолюції про припинення американської блокади Куби. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що це рішення є відповіддю на підтримку Кубою російської агресії проти України. Про це Сибіга написав в Телеграм, повідомляє УНН.
Деталі
Сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Необхідність припинення американської блокади Куби. Цей крок не є раптовим і має серйозні підстави. Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули
Міністр зазначив, що цьогоріч Україна закрила своє посольство в Гавані та знизила рівень дипломатичних відносин із Кубою.
"Безпідставні та наклепницькі": Куба відреагувала на звинувачення щодо участі у війні в Україні12.10.25, 08:46 • 6640 переглядiв
Наш голос не спрямований проти кубинського народу – ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії
За його словами, тисячі кубинців підписали контракти, поповнивши лави російських військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України.
Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі і принципи Статуту ООН
До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців 08.10.25, 00:55 • 4639 переглядiв