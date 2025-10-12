"Безпідставні та наклепницькі": Куба відреагувала на звинувачення щодо участі у війні в Україні

Уряд Куби відкинув звинувачення щодо нібито участі країни у "військовому конфлікті в Україні". Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ республіки, повідомляє УНН.

Деталі

Там назвали відповідне звинувачення "наклепницьким" і таким, що було зроблено "без надання будь-яких доказів чи обґрунтувань та явно спрямованим на досягнення певної мети".

Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не направляла військових ні в Україну, ні в інші країни - зазначається у повідомленні.

Водночас в уряді Куби підкреслили, що не мають точної інформації щодо громадян країни, які за власною ініціативою брали або беруть участь у війні на боці "збройних формувань будь-якої зі сторін".

Безперечним є те, що жоден з них не діє за заохочення, зобов'язання чи згоди кубинської держави - наголосили в кубинському МЗС.

Там додали, що уряд країни дотримується політики нульової толерантності до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-якому збройному протистоянні в іншій країні, "що є серйозними злочинами, які підлягають суворому покаранню згідно з національним законодавством".

"Кубинців, які брали участь з обох сторін збройного конфлікту, вербували через організації, що не базуються в нашій країні та не мають жодного зв'язку з урядом Куби. ... Уряд Сполучених Штатів не надав і не зможе надати жодного доказу на підтвердження своїх безпідставних та брехливих звинувачень у цій новій наклепницькій кампанії проти Куби", - резюмували в МЗС країни.

Контекст

Днями видання Forbes оприлюднило матеріал, у якому зазначило, що росія активно залучає іноземних військових через рекордні втрати, вербуючи кубинців, північнокорейців та мігрантів. За даним ЗМІ, до 25 тисяч кубинців можуть воювати на боці рф, роблячи їх найбільшим іноземним підрозділом.

Раніше США заявили про участь понад 5000 кубинців у війні проти України на російському боці. Куба та її президент Мігель Діас-Канель активно підтримують російську агресію, кажуть у Держдепі.

