"Безосновательные и клеветнические": Куба отреагировала на обвинения в участии в войне в Украине

Правительство Кубы отвергло обвинения в якобы участии страны в «военном конфликте в Украине». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики, сообщает УНН.

Детали

Там назвали соответствующее обвинение «клеветническим» и таким, что было сделано «без предоставления каких-либо доказательств или обоснований и явно направленным на достижение определенной цели».

Куба не участвует в вооруженном конфликте в Украине, а также не направляла военных ни в Украину, ни в другие страны - отмечается в сообщении.

В то же время в правительстве Кубы подчеркнули, что не имеют точной информации относительно граждан страны, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в войне на стороне «вооруженных формирований любой из сторон».

Бесспорным является то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательству или согласию кубинского государства - подчеркнули в кубинском МИД.

Там добавили, что правительство страны придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию своих граждан в любом вооруженном противостоянии в другой стране, «что является серьезными преступлениями, подлежащими строгому наказанию согласно национальному законодательству».

«Кубинцев, участвовавших с обеих сторон вооруженного конфликта, вербовали через организации, не базирующиеся в нашей стране и не имеющие никакой связи с правительством Кубы. ... Правительство Соединенных Штатов не предоставило и не сможет предоставить никаких доказательств в подтверждение своих безосновательных и лживых обвинений в этой новой клеветнической кампании против Кубы», - резюмировали в МИД страны.

Контекст

На днях издание Forbes опубликовало материал, в котором отметило, что Россия активно привлекает иностранных военных из-за рекордных потерь, вербуя кубинцев, северокорейцев и мигрантов. По данным СМИ, до 25 тысяч кубинцев могут воевать на стороне РФ, делая их крупнейшим иностранным подразделением.

Ранее США заявили об участии более 5000 кубинцев в войне против Украины на российской стороне. Куба и ее президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают российскую агрессию, говорят в Госдепе.

Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg