"Безосновательные и клеветнические": Куба отреагировала на обвинения в участии в войне в Украине
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Кубы опровергло обвинения в участии страны в "военном конфликте в Украине", назвав их "клеветническими". Правительство Кубы заявляет об отсутствии информации о гражданах, участвующих в войне, и придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству.
Правительство Кубы отвергло обвинения в якобы участии страны в «военном конфликте в Украине». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики, сообщает УНН.
Детали
Там назвали соответствующее обвинение «клеветническим» и таким, что было сделано «без предоставления каких-либо доказательств или обоснований и явно направленным на достижение определенной цели».
Куба не участвует в вооруженном конфликте в Украине, а также не направляла военных ни в Украину, ни в другие страны
В то же время в правительстве Кубы подчеркнули, что не имеют точной информации относительно граждан страны, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в войне на стороне «вооруженных формирований любой из сторон».
Бесспорным является то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательству или согласию кубинского государства
Там добавили, что правительство страны придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию своих граждан в любом вооруженном противостоянии в другой стране, «что является серьезными преступлениями, подлежащими строгому наказанию согласно национальному законодательству».
«Кубинцев, участвовавших с обеих сторон вооруженного конфликта, вербовали через организации, не базирующиеся в нашей стране и не имеющие никакой связи с правительством Кубы. ... Правительство Соединенных Штатов не предоставило и не сможет предоставить никаких доказательств в подтверждение своих безосновательных и лживых обвинений в этой новой клеветнической кампании против Кубы», - резюмировали в МИД страны.
Контекст
На днях издание Forbes опубликовало материал, в котором отметило, что Россия активно привлекает иностранных военных из-за рекордных потерь, вербуя кубинцев, северокорейцев и мигрантов. По данным СМИ, до 25 тысяч кубинцев могут воевать на стороне РФ, делая их крупнейшим иностранным подразделением.
Ранее США заявили об участии более 5000 кубинцев в войне против Украины на российской стороне. Куба и ее президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают российскую агрессию, говорят в Госдепе.
Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg20.07.24, 08:17 • 105624 просмотра