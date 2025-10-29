$42.080.01
Украина в ООН проголосовала против прекращения американской блокады Кубы, помня, как кубинский президент желал успеха путину – Сибига

Киев • УНН

 1200 просмотра

Украина проголосовала против резолюции о прекращении американской блокады Кубы в ООН. Это решение является ответом на поддержку Кубой российской агрессии, включая пожелания успехов путину и участие кубинских граждан в войне.

Украина в ООН проголосовала против прекращения американской блокады Кубы, помня, как кубинский президент желал успеха путину – Сибига

Украина во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН выступила против резолюции о прекращении американской блокады Кубы. Министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил, что это решение является ответом на поддержку Кубой российской агрессии против Украины. Об этом Сибига написал в Телеграм, сообщает УНН.

Подробности

Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы". Этот шаг не является внезапным и имеет серьезные основания. Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" путину в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слышали 

– заявил Сибига.

Министр отметил, что в этом году Украина закрыла свое посольство в Гаване и понизила уровень дипломатических отношений с Кубой. 

"Безосновательные и клеветнические": Куба отреагировала на обвинения в участии в войне в Украине

Наш голос не направлен против кубинского народа – мы уважаем его право жить в процветании. Он направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв кубинских граждан в российскую оккупационную армию 

– добавил Сибига.

По его словам, тысячи кубинцев подписали контракты, пополнив ряды российских войск, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины. 

Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом. Украина всегда будет выступать против такой практики и отстаивать цели и принципы Устава ООН

– подчеркнул глава МИД.

К войне РФ против Украины могут присоединиться 25 тысяч кубинцев

Степан Гафтко

