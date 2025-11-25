путін дав свою терористичну відповідь на мирні пропозиції США та Трампа: Сибіга про нічні удари по Україні
Київ • УНН
Нічна атака Росії дронами та ракетами по Україні призвела до загибелі та поранення цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це терористичною відповіддю на мирні пропозиції США та Трампа.
путін дав терористичну відповідь на мирні пропозиції США та Трампа: нічна атака росії дронами та різними типами ракет по Києву та регіонах України призвела до загибелі і пораненення цивільних, пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру. Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.
путін дав свою терористичну відповідь на мирні пропозиції Сполучених Штатів і президента Трампа — залпом ракет і дронів по Україні
Сибіга зазначив, що унаслідок нічної атаки росії дронами та балістичними, крилатими й аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро цивільних і понад десяток людей дістали поранення.
Під ударом також опинилися Одеса, а також Харківська, Чернігівська та Київська області.
Було пошкоджено звичайні житлові будинки та критичну цивільну енергетичну інфраструктуру, що ще більше ускладнило забезпечення людей електроенергією, водою та теплом у період холодів.
Україна віддана мирним зусиллям і наголошує на необхідності використати всі доступні інструменти, щоб змусити агресора припинити війну. Тиск на росію, а також сила й єдність трансатлантичних союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни, - додав Сибіга.
Нагадаємо
25 листопада у Києві внаслідок ворожої атаки 6 людей загинули та 14 постраждали, 8 госпіталізовано, серед них дитина. ДСНС врятувала 18 осіб, ліквідовуючи наслідки у трьох районах.
Також внаслідок нічної атаки рф на Одеську область постраждали 6 людей, включаючи 2 дітей. Зафіксовано пошкодження цивільних та енергетичних об'єктів, а також пожежі на об'єктах портової інфраструктури.