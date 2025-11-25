Путин дал свой террористический ответ на мирные предложения США и Трампа: Сибига о ночных ударах по Украине
Киев • УНН
Ночная атака россии дронами и ракетами по Украине привела к гибели и ранениям мирных жителей, повреждены дома и инфраструктура. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это террористическим ответом на мирные предложения США и Трампа.
путин дал свой террористический ответ на мирные предложения Соединенных Штатов и президента Трампа — залпом ракет и дронов по Украине
Сибига отметил, что в результате ночной атаки россии дронами и баллистическими, крылатыми и аэробаллистическими ракетами в Киеве погибли по меньшей мере шесть гражданских и более десятка человек получили ранения.
Под ударом также оказались Одесса, а также Харьковская, Черниговская и Киевская области.
Были повреждены обычные жилые дома и критическая гражданская энергетическая инфраструктура, что еще больше усложнило обеспечение людей электроэнергией, водой и теплом в период холодов.
Украина привержена мирным усилиям и подчеркивает необходимость использовать все доступные инструменты, чтобы заставить агрессора прекратить войну. Давление на россию, а также сила и единство трансатлантических союзников остаются критически важными для прекращения этой войны, - добавил Сибига.
Напомним
25 ноября в Киеве в результате вражеской атаки 6 человек погибли и 14 пострадали, 8 госпитализированы, среди них ребенок. ГСЧС спасла 18 человек, ликвидируя последствия в трех районах.
Также в результате ночной атаки рф на Одесскую область пострадали 6 человек, включая 2 детей. Зафиксированы повреждения гражданских и энергетических объектов, а также пожары на объектах портовой инфраструктуры.