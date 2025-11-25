$42.370.10
24 листопада, 20:32 • 28018 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 59174 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 55086 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 51982 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 47523 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 70190 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 62260 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18611 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 15175 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12707 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф атакувала портову інфраструктуру та енергетику на Одещині: серед 6 постраждалих двоє дітей

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Одеську область постраждали 6 людей, включаючи 2 дітей. Зафіксовано пошкодження цивільних та енергетичних об'єктів, а також пожежі на об'єктах портової інфраструктури.

рф атакувала портову інфраструктуру та енергетику на Одещині: серед 6 постраждалих двоє дітей

В Одеській області внаслідок нічної атаки рф відомо про 6 постраждалих людей, у тому числі 2 дітей, сталися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

Кіпер повідомив, що вночі зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону.

Попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення. На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання

- написав Кіпер у Telegram.

Як повідомили у ДСНС, російські війська знову атакували Одеську область учора ввечері та вночі. І підтвердили, що "через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури". "Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги", - вказали у ДСНС.

Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу

- повідомив Кіпер.

Ворожі дрони атакували Одесу: у деяких районах зникло світло, є перебої з електротранспортом

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій