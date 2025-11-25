рф атакувала портову інфраструктуру та енергетику на Одещині: серед 6 постраждалих двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Одеську область постраждали 6 людей, включаючи 2 дітей. Зафіксовано пошкодження цивільних та енергетичних об'єктів, а також пожежі на об'єктах портової інфраструктури.
В Одеській області внаслідок нічної атаки рф відомо про 6 постраждалих людей, у тому числі 2 дітей, сталися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
Кіпер повідомив, що вночі зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону.
Попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення. На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання
Як повідомили у ДСНС, російські війська знову атакували Одеську область учора ввечері та вночі. І підтвердили, що "через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури". "Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги", - вказали у ДСНС.
Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу
Ворожі дрони атакували Одесу: у деяких районах зникло світло, є перебої з електротранспортом24.11.25, 20:25 • 3920 переглядiв