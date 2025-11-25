РФ атаковала портовую инфраструктуру и энергетику в Одесской области: среди 6 пострадавших двое детей

$42.270.11
24 ноября, 20:32 • 25520 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 53035 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 49357 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 46383 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 43032 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 63018 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 55715 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18509 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15113 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12673 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 38507 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 62986 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 55685 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 65183 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 90113 просмотра
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 44849 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 47369 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 55847 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 65573 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 66658 просмотра
РФ атаковала портовую инфраструктуру и энергетику в Одесской области: среди 6 пострадавших двое детей

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Одесскую область пострадали 6 человек, включая 2 детей. Зафиксированы повреждения гражданских и энергетических объектов, а также пожары на объектах портовой инфраструктуры.

РФ атаковала портовую инфраструктуру и энергетику в Одесской области: среди 6 пострадавших двое детей

В Одесской области в результате ночной атаки рф известно о 6 пострадавших людях, в том числе 2 детей, произошли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Подробности

Кипер сообщил, что ночью зафиксирована очередная массированная атака вражеских беспилотников по Одесскому региону.

Несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака повлекла за собой новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения. На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование

- написал Кипер в Telegram.

Как сообщили в ГСЧС, российские войска снова атаковали Одесскую область вчера вечером и ночью. И подтвердили, что "из-за попаданий возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры". "Во время ликвидации последствий спасательные работы осложнялись повторными сигналами воздушной тревоги", - указали в ГСЧС.

Из-за падения обломков пострадали 6 человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь

- сообщил Кипер.

Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом24.11.25, 20:25 • 3878 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям