РФ атаковала портовую инфраструктуру и энергетику в Одесской области: среди 6 пострадавших двое детей

В Одесской области в результате ночной атаки рф известно о 6 пострадавших людях, в том числе 2 детей, произошли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Подробности

Кипер сообщил, что ночью зафиксирована очередная массированная атака вражеских беспилотников по Одесскому региону.

Несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака повлекла за собой новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения. На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование - написал Кипер в Telegram.

Как сообщили в ГСЧС, российские войска снова атаковали Одесскую область вчера вечером и ночью. И подтвердили, что "из-за попаданий возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры". "Во время ликвидации последствий спасательные работы осложнялись повторными сигналами воздушной тревоги", - указали в ГСЧС.

Из-за падения обломков пострадали 6 человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь - сообщил Кипер.

