Київ розраховує працювати змістовно, щоб завершити війну надійним миром: Зеленський про зустріч делегацій України та США
Київ • УНН
Президент Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, обговоривши перемовний трек та заплановані зустрічі української команди з американською стороною. Україна розраховує на змістовну роботу для досягнення надійного миру.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Обговорили перемовний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною, передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Як повідомили в ОП, Зеленський і Кошта обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.
Також обговорили перемовний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Україна розраховує працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром
Додамо
Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися. Глава держави подякував Антоніу Кошті за солідарність та підтримку.
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про запрошення української делегації до США для продовження мирного процесу.
Президент Cполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з володимиром путіним 2 грудня. Подальші кроки після зустрічі наразі невідомі.