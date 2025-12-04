Киев рассчитывает работать содержательно, чтобы завершить войну надежным миром: Зеленский о встрече делегаций Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, Зеленский и Кошта обменялись информацией о контактах с партнерами. Глава государства подчеркнул, что есть много важных деталей.

Также обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной. Украина рассчитывает работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром - говорится в сообщении.

Добавим

Президенты Украины и Евросовета договорились и в дальнейшем координироваться. Глава государства поблагодарил Антониу Кошту за солидарность и поддержку.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о приглашении украинской делегации в США для продолжения мирного процесса.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с владимиром путиным 2 декабря. Дальнейшие шаги после встречи пока неизвестны.