Киев рассчитывает работать содержательно, чтобы завершить войну надежным миром: Зеленский о встрече делегаций Украины и США
Президент Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой, обсудив переговорный трек и запланированные встречи украинской команды с американской стороной. Украина рассчитывает на содержательную работу для достижения надежного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной, передает УНН со ссылкой на ОП.
Как сообщили в ОП, Зеленский и Кошта обменялись информацией о контактах с партнерами. Глава государства подчеркнул, что есть много важных деталей.
Также обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной. Украина рассчитывает работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром
Президенты Украины и Евросовета договорились и в дальнейшем координироваться. Глава государства поблагодарил Антониу Кошту за солидарность и поддержку.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о приглашении украинской делегации в США для продолжения мирного процесса.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с владимиром путиным 2 декабря. Дальнейшие шаги после встречи пока неизвестны.