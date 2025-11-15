Посли G7 високо оцінили підтримку Зеленським розслідування корупційного скандалу в енергетиці - заява
Київ • УНН
Посли G7 відзначили підтримку Президентом України незалежного розслідування НАБУ та САП корупційного скандалу в енергетиці. Вони очікують продовження зусиль України у боротьбі з корупцією, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції.
Посли "Групи семи" (G7) високо оцінили підтримку Президентом України Володимиром Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП корупційного скандалу в енергетиці. Про це йдеться у заяві головування групи послів країн G7 в Україні у соцмережі Х, повідомляє УНН.
Деталі
Дипломати зазначили, що розраховують на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни.
Поки російські атаки тривають, ми продовжуємо підтримувати енергетичну стійкість України
Заяву послів країн "Групи семи" в Україні вже прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Вдячний послам G7 за їхню підтримку принципової реакції Президента Володимира Зеленського нещодавніх розслідувань. Ця позиція відображає те, що ми обговорювали кілька днів тому в Канаді з міністрами закордонних справ G7. Україна залишається відданою реформам та боротьбі з корупцією", - написав глава українського МЗС.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Операція “Мідас”: за двох працівниць "бек-офісу" внесли заставу13.11.25, 21:22 • 3252 перегляди