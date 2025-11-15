Послы G7 высоко оценили поддержку Зеленским расследования коррупционного скандала в энергетике - заявление
Киев • УНН
Послы G7 отметили поддержку Президентом Украины независимого расследования НАБУ и САП коррупционного скандала в энергетике. Они ожидают продолжения усилий Украины в борьбе с коррупцией, что является ключевым для евроатлантической интеграции.
Послы "Группы семи" (G7) высоко оценили поддержку Президентом Украины Владимиром Зеленским независимого расследования НАБУ и САП коррупционного скандала в энергетике. Об этом говорится в заявлении председательства группы послов стран G7 в Украине в соцсети Х, сообщает УНН.
Подробности
Дипломаты отметили, что рассчитывают на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны.
Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины
Заявление послов стран "Группы семи" в Украине уже прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Благодарен послам G7 за их поддержку принципиальной реакции Президента Владимира Зеленского на недавние расследования. Эта позиция отражает то, что мы обсуждали несколько дней назад в Канаде с министрами иностранных дел G7. Украина остается приверженной реформам и борьбе с коррупцией", - написал глава украинского МИД.
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
