Послы G7 высоко оценили поддержку Зеленским расследования коррупционного скандала в энергетике - заявление

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Послы G7 отметили поддержку Президентом Украины независимого расследования НАБУ и САП коррупционного скандала в энергетике. Они ожидают продолжения усилий Украины в борьбе с коррупцией, что является ключевым для евроатлантической интеграции.

Послы G7 высоко оценили поддержку Зеленским расследования коррупционного скандала в энергетике - заявление

Послы "Группы семи" (G7) высоко оценили поддержку Президентом Украины Владимиром Зеленским независимого расследования НАБУ и САП коррупционного скандала в энергетике. Об этом говорится в заявлении председательства группы послов стран G7 в Украине в соцсети Х, сообщает УНН.

Подробности

Дипломаты отметили, что рассчитывают на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны.

Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины

- говорится в сообщении послов.

Заявление послов стран "Группы семи" в Украине уже прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Благодарен послам G7 за их поддержку принципиальной реакции Президента Владимира Зеленского на недавние расследования. Эта позиция отражает то, что мы обсуждали несколько дней назад в Канаде с министрами иностранных дел G7. Украина остается приверженной реформам и борьбе с коррупцией", - написал глава украинского МИД.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Операция «Мидас»: за двух сотрудниц «бэк-офиса» внесли залог13.11.25, 21:22 • 3252 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Андрей Сибига
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Владимир Зеленский
Украина