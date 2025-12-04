"Якщо є шанс за столом переговорів, він має бути головним": у МЗС перед переговорами у США заявили про прихильність використати будь-яку можливість завершити війну

$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 18214 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 33289 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 32413 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 43449 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 51886 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26998 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29877 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26234 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 26044 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31262 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Financial Times

"Якщо є шанс за столом переговорів, він має бути головним": у МЗС перед переговорами у США заявили про прихильність використати будь-яку можливість завершити війну

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ, що Україна використає кожну можливість для припинення війни, якщо є шанс досягти миру за столом переговорів. Він наголосив, що мир має бути стійким, а безпека гарантованою реальною силою.

"Якщо є шанс за столом переговорів, він має бути головним": у МЗС перед переговорами у США заявили про прихильність використати будь-яку можливість завершити війну

Українська сторона використає кожну, навіть найменшу можливість завершити війну, якщо існує бодай один шанс досягти миру за столом переговорів, він має бути головним, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ, пише УНН.

Ми використаємо будь-яку можливість, щоб спробувати припинити цю війну. Якщо є хоч один шанс досягти миру за столом переговорів, він повинен бути головним

- цитують міністра Сибігу у МЗС.

"Ми також знаємо, що мир має бути стійким. А безпека має бути гарантованою - реальною силою та реальними гарантіями. Безпека має бути основою для всього іншого", - наголосив він.  

Сибіга зазначив, що сьогодні росія відмовляється припинити свою агресію проти України, а вже завтра не зупиниться в спробах розширити війну далі вглиб Європи.

Очільник МЗС привернув увагу європейських колег до численних російських звірств та воєнних злочинів. За словами міністра, ОБСЄ може відіграти важливу роль у забезпеченні притягнення російських злочинців до відповідальності.

Українська сторона закликає до подальшого використання всіх механізмів ОБСЄ для документування, викриття та засудження російських злочинів. "Настав також час замислитися над роллю, яку Організація може відігравати в післявоєнний період", - зауважив міністр.

Голова МЗС висловив вдячність США та європейським партнерам за просування та підтримку мирного процесу. 

Сибіга нагадав, що у минулому Європа мала забагато несправедливих мирних угод, які лише призводили до ще більших катастроф. Він наголосив, що у цьому контексті вкрай важливо підтвердити відданість Гельсінському Декалогу в ході роботи над відновленням справедливого миру для України.

Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа

Нагадаємо

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер, як очікується, після переговорів у москві 4 грудня знову зустрінуться в Маямі з секретарем РНБО України, що очолює українську переговорну групу, Рустемом Умєровим, щоб продовжити обговорення американського "мирного плану" для України.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Андрій Сибіга
Європа
Україна