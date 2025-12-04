"Якщо є шанс за столом переговорів, він має бути головним": у МЗС перед переговорами у США заявили про прихильність використати будь-яку можливість завершити війну

Українська сторона використає кожну, навіть найменшу можливість завершити війну, якщо існує бодай один шанс досягти миру за столом переговорів, він має бути головним, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ, пише УНН.

Ми використаємо будь-яку можливість, щоб спробувати припинити цю війну. Якщо є хоч один шанс досягти миру за столом переговорів, він повинен бути головним - цитують міністра Сибігу у МЗС.

"Ми також знаємо, що мир має бути стійким. А безпека має бути гарантованою - реальною силою та реальними гарантіями. Безпека має бути основою для всього іншого", - наголосив він.

Сибіга зазначив, що сьогодні росія відмовляється припинити свою агресію проти України, а вже завтра не зупиниться в спробах розширити війну далі вглиб Європи.

Очільник МЗС привернув увагу європейських колег до численних російських звірств та воєнних злочинів. За словами міністра, ОБСЄ може відіграти важливу роль у забезпеченні притягнення російських злочинців до відповідальності.

Українська сторона закликає до подальшого використання всіх механізмів ОБСЄ для документування, викриття та засудження російських злочинів. "Настав також час замислитися над роллю, яку Організація може відігравати в післявоєнний період", - зауважив міністр.

Голова МЗС висловив вдячність США та європейським партнерам за просування та підтримку мирного процесу.

Сибіга нагадав, що у минулому Європа мала забагато несправедливих мирних угод, які лише призводили до ще більших катастроф. Він наголосив, що у цьому контексті вкрай важливо підтвердити відданість Гельсінському Декалогу в ході роботи над відновленням справедливого миру для України.

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер, як очікується, після переговорів у москві 4 грудня знову зустрінуться в Маямі з секретарем РНБО України, що очолює українську переговорну групу, Рустемом Умєровим, щоб продовжити обговорення американського "мирного плану" для України.