"Если есть шанс за столом переговоров, он должен быть главным": в МИД перед переговорами в США заявили о приверженности использовать любую возможность завершить войну

$42.200.13
49.230.04
ukru
3 декабря, 23:09 • 17987 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 32729 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 32093 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 43145 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 51423 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26887 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29813 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26224 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 26033 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31256 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.5м/с
92%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина4 декабря, 02:08 • 5868 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 15658 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 15215 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 15094 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу07:55 • 4960 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 15156 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 51423 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 45073 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 60544 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 62506 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 3194 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 19497 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 64509 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 67659 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121624 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Financial Times

"Если есть шанс за столом переговоров, он должен быть главным": в МИД перед переговорами в США заявили о приверженности использовать любую возможность завершить войну

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, что Украина использует каждую возможность для прекращения войны, если есть шанс достичь мира за столом переговоров. Он подчеркнул, что мир должен быть устойчивым, а безопасность гарантированной реальной силой.

"Если есть шанс за столом переговоров, он должен быть главным": в МИД перед переговорами в США заявили о приверженности использовать любую возможность завершить войну

Украинская сторона использует каждую, даже малейшую возможность завершить войну, если существует хотя бы один шанс достичь мира за столом переговоров, он должен быть главным, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, пишет УНН.

Мы используем любую возможность, чтобы попытаться прекратить эту войну. Если есть хоть один шанс достичь мира за столом переговоров, он должен быть главным

- цитируют министра Сибигу в МИД.

"Мы также знаем, что мир должен быть устойчивым. А безопасность должна быть гарантированной - реальной силой и реальными гарантиями. Безопасность должна быть основой для всего остального", - подчеркнул он.  

Сибига отметил, что сегодня россия отказывается прекратить свою агрессию против Украины, а уже завтра не остановится в попытках расширить войну дальше вглубь Европы.

Глава МИД привлек внимание европейских коллег к многочисленным российским зверствам и военным преступлениям. По словам министра, ОБСЕ может сыграть важную роль в обеспечении привлечения российских преступников к ответственности.

Украинская сторона призывает к дальнейшему использованию всех механизмов ОБСЕ для документирования, разоблачения и осуждения российских преступлений. "Пришло также время задуматься над ролью, которую Организация может играть в послевоенный период", - отметил министр.

Глава МИД выразил благодарность США и европейским партнерам за продвижение и поддержку мирного процесса. 

Сибига напомнил, что в прошлом Европа имела слишком много несправедливых мирных соглашений, которые лишь приводили к еще большим катастрофам. Он подчеркнул, что в этом контексте крайне важно подтвердить приверженность Хельсинкскому Декалогу в ходе работы над восстановлением справедливого мира для Украины.

Возможность закончить войну есть: Зеленский сообщил, кто продолжит переговоры с командой Трампа03.12.25, 21:02 • 10682 просмотра

Напомним

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, как ожидается, после переговоров в москве 4 декабря снова встретятся в Майами с секретарем СНБО Украины, возглавляющим украинскую переговорную группу, Рустемом Умеровым, чтобы продолжить обсуждение американского "мирного плана" для Украины.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Европа
Украина