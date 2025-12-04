"Если есть шанс за столом переговоров, он должен быть главным": в МИД перед переговорами в США заявили о приверженности использовать любую возможность завершить войну

Украинская сторона использует каждую, даже малейшую возможность завершить войну, если существует хотя бы один шанс достичь мира за столом переговоров, он должен быть главным, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, пишет УНН.

Мы используем любую возможность, чтобы попытаться прекратить эту войну. Если есть хоть один шанс достичь мира за столом переговоров, он должен быть главным - цитируют министра Сибигу в МИД.

"Мы также знаем, что мир должен быть устойчивым. А безопасность должна быть гарантированной - реальной силой и реальными гарантиями. Безопасность должна быть основой для всего остального", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что сегодня россия отказывается прекратить свою агрессию против Украины, а уже завтра не остановится в попытках расширить войну дальше вглубь Европы.

Глава МИД привлек внимание европейских коллег к многочисленным российским зверствам и военным преступлениям. По словам министра, ОБСЕ может сыграть важную роль в обеспечении привлечения российских преступников к ответственности.

Украинская сторона призывает к дальнейшему использованию всех механизмов ОБСЕ для документирования, разоблачения и осуждения российских преступлений. "Пришло также время задуматься над ролью, которую Организация может играть в послевоенный период", - отметил министр.

Глава МИД выразил благодарность США и европейским партнерам за продвижение и поддержку мирного процесса.

Сибига напомнил, что в прошлом Европа имела слишком много несправедливых мирных соглашений, которые лишь приводили к еще большим катастрофам. Он подчеркнул, что в этом контексте крайне важно подтвердить приверженность Хельсинкскому Декалогу в ходе работы над восстановлением справедливого мира для Украины.

Возможность закончить войну есть: Зеленский сообщил, кто продолжит переговоры с командой Трампа

Напомним

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, как ожидается, после переговоров в москве 4 декабря снова встретятся в Майами с секретарем СНБО Украины, возглавляющим украинскую переговорную группу, Рустемом Умеровым, чтобы продолжить обсуждение американского "мирного плана" для Украины.