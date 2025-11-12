Канада оголосила про новий пакет санкцій проти рф: націлені на танкери та кіберінфраструктуру

Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 100 танкерів "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній. Вперше Канада також наклала санкції на компанії, що підтримують кіберінфраструктуру росії, яка використовується в гібридних стратегіях проти України.