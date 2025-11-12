Канада оголосила про новий пакет санкцій проти рф: націлені на танкери та кіберінфраструктуру
Київ • УНН
Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 100 танкерів "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній. Вперше Канада також наклала санкції на компанії, що підтримують кіберінфраструктуру росії, яка використовується в гібридних стратегіях проти України.
Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про новий санкційний пакет Канади проти росії, передає УНН із посиланням на МЗС України.
Деталі
За даними МЗС, до нового пакету санкцій увійшли обмеження щодо 100 танкерів російського "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кількох російських підприємств, що займаються скрапленим природним газом.
Вперше Канада також наклала санкції на компанії, які підтримують кіберінфраструктуру росії, що використовується в її гібридних стратегіях проти України.
"Як головуюча країна у Групі семи у 2025 році, Канада визначила своїм пріоритетом підтримку та посилення нашої допомоги Україні", - заявила очільниця МЗС Канади.
Додамо
Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Канаді за лідерство в Групі семи, енергетичну допомогу, зокрема за останній пакет допомоги на суму 70 мільйонів доларів. Він відзначив нещодавній успішний візит Премʼєр-міністра Канади Марка Карні до України. Міністр також подякував Канаді за активну роль у Коаліції за повернення українських дітей, внески в межах PURL та іншу підтримку.
Глава МЗС підкреслив, що звʼязки між Україною та Канадою засновані на міцних звʼязках між нашими людьми. Він висловив вдячність всім українцям у Канаді, всім нашим громадам, за їхню активну роль, голос і зусилля з підтримки нашої держави.
