Канада оголосила про новий пакет санкцій проти рф: націлені на танкери та кіберінфраструктуру

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20661 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50266 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46826 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50147 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47999 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44003 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59933 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62883 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82368 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132020 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50791 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69616 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45864 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65156 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13303 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23140 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22561 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61806 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62019 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Канада оголосила про новий пакет санкцій проти рф: націлені на танкери та кіберінфраструктуру

Київ • УНН

 • 2530 перегляди

Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 100 танкерів "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній. Вперше Канада також наклала санкції на компанії, що підтримують кіберінфраструктуру росії, яка використовується в гібридних стратегіях проти України.

Канада оголосила про новий пакет санкцій проти рф: націлені на танкери та кіберінфраструктуру

Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про новий санкційний пакет Канади проти росії, передає УНН із посиланням на МЗС України.

Деталі

За даними МЗС, до нового пакету санкцій увійшли обмеження щодо 100 танкерів російського "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кількох російських підприємств, що займаються скрапленим природним газом.

Вперше Канада також наклала санкції на компанії, які підтримують кіберінфраструктуру росії, що використовується в її гібридних стратегіях проти України.

"Як головуюча країна у Групі семи у 2025 році, Канада визначила своїм пріоритетом підтримку та посилення нашої допомоги Україні", - заявила очільниця МЗС Канади.

Додамо

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Канаді за лідерство в Групі семи, енергетичну допомогу, зокрема за останній пакет допомоги на суму 70 мільйонів доларів. Він відзначив нещодавній успішний візит Премʼєр-міністра Канади Марка Карні до України. Міністр також подякував Канаді за активну роль у Коаліції за повернення українських дітей, внески в межах PURL та іншу підтримку.

Глава МЗС підкреслив, що звʼязки між Україною та Канадою засновані на міцних звʼязках між нашими людьми. Він висловив вдячність всім українцям у Канаді, всім нашим громадам, за їхню активну роль, голос і зусилля з підтримки нашої держави.

Україна та Канада розширюють підтримку ветеранів та посилюють санкції проти рф25.08.25, 02:32 • 3525 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Марк Карні
благодійність
Канада
Україна