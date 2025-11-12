Канада объявила о новом пакете санкций против рф: нацелены на танкеры и киберинфраструктуру

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 596 просмотра
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5326 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12815 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16846 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17514 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21345 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38194 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61885 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80924 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125625 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53353 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 51810 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51314 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 26951 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31453 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 13286 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31751 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 22572 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51594 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 14870 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 52070 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53604 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 32339 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 46576 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Бильд
Сериал

Канада объявила о новом пакете санкций против рф: нацелены на танкеры и киберинфраструктуру

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Канада объявила о новом пакете санкций против россии, который включает ограничения в отношении 100 танкеров "теневого флота", 13 человек и 11 компаний. Впервые Канада также наложила санкции на компании, поддерживающие киберинфраструктуру россии, которая используется в гибридных стратегиях против Украины.

Канада объявила о новом пакете санкций против рф: нацелены на танкеры и киберинфраструктуру

Глава МИД Канады Анита Ананд объявила о новом санкционном пакете Канады против россии, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

По данным МИД, в новый пакет санкций вошли ограничения в отношении 100 танкеров российского "теневого флота", 13 человек и 11 компаний, в том числе производителей и разработчиков дронов, а также нескольких российских предприятий, занимающихся сжиженным природным газом.

Впервые Канада также наложила санкции на компании, поддерживающие киберинфраструктуру россии, используемую в ее гибридных стратегиях против Украины.

"Как председательствующая страна в Группе семи в 2025 году, Канада определила своим приоритетом поддержку и усиление нашей помощи Украине", - заявила глава МИД Канады.

Добавим

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил глубокую благодарность Канаде за лидерство в Группе семи, энергетическую помощь, в частности за последний пакет помощи на сумму 70 миллионов долларов. Он отметил недавний успешный визит Премьер-министра Канады Марка Карни в Украину. Министр также поблагодарил Канаду за активную роль в Коалиции за возвращение украинских детей, взносы в рамках PURL и другую поддержку.

Глава МИД подчеркнул, что связи между Украиной и Канадой основаны на прочных связях между нашими народами. Он выразил благодарность всем украинцам в Канаде, всем нашим общинам, за их активную роль, голос и усилия по поддержке нашего государства.

Украина и Канада расширяют поддержку ветеранов и усиливают санкции против рф25.08.25, 02:32 • 3521 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Андрей Сибига
Марк Карни
благотворительность
Канада
Украина