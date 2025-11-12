Канада объявила о новом пакете санкций против рф: нацелены на танкеры и киберинфраструктуру

Канада объявила о новом пакете санкций против россии, который включает ограничения в отношении 100 танкеров "теневого флота", 13 человек и 11 компаний. Впервые Канада также наложила санкции на компании, поддерживающие киберинфраструктуру россии, которая используется в гибридных стратегиях против Украины.