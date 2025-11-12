Канада объявила о новом пакете санкций против рф: нацелены на танкеры и киберинфраструктуру
Киев • УНН
Канада объявила о новом пакете санкций против россии, который включает ограничения в отношении 100 танкеров "теневого флота", 13 человек и 11 компаний. Впервые Канада также наложила санкции на компании, поддерживающие киберинфраструктуру россии, которая используется в гибридных стратегиях против Украины.
Глава МИД Канады Анита Ананд объявила о новом санкционном пакете Канады против россии, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.
Детали
По данным МИД, в новый пакет санкций вошли ограничения в отношении 100 танкеров российского "теневого флота", 13 человек и 11 компаний, в том числе производителей и разработчиков дронов, а также нескольких российских предприятий, занимающихся сжиженным природным газом.
Впервые Канада также наложила санкции на компании, поддерживающие киберинфраструктуру россии, используемую в ее гибридных стратегиях против Украины.
"Как председательствующая страна в Группе семи в 2025 году, Канада определила своим приоритетом поддержку и усиление нашей помощи Украине", - заявила глава МИД Канады.
Добавим
Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил глубокую благодарность Канаде за лидерство в Группе семи, энергетическую помощь, в частности за последний пакет помощи на сумму 70 миллионов долларов. Он отметил недавний успешный визит Премьер-министра Канады Марка Карни в Украину. Министр также поблагодарил Канаду за активную роль в Коалиции за возвращение украинских детей, взносы в рамках PURL и другую поддержку.
Глава МИД подчеркнул, что связи между Украиной и Канадой основаны на прочных связях между нашими народами. Он выразил благодарность всем украинцам в Канаде, всем нашим общинам, за их активную роль, голос и усилия по поддержке нашего государства.
