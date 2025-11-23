Мирна угода: Сибіга провів термінові переговори з главами МЗС Індії та Великої Британії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів телефонні розмови з очільниками зовнішньополітичних відомств Індії та Великої Британії. Обговорювалися мирні зусилля та координація кроків для просування справедливого миру напередодні зустрічі радників з національної безпеки.
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з головою зовнішньополітичного відомства Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Про це від повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
За словами Сибіги, він повідомив колегу про "динаміку мирних зусиль та майбутні переговори".
Ми обмінялися оцінками поточних подій. Я наголосив на важливій ролі Індії у наближенні до справедливого миру
Він також повідомив, що спілкувався телефоном з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, з якою обговорив "мирні зусилля та останні контакти наших лідерів".
"Напередодні зустрічі радників з національної безпеки ми скоординували кроки для просування справедливого миру. Я подякувала Великій Британії за її підтримку та лідерство, зокрема в рамках Коаліції охочих", - зазначив Сибіга.
Контекст
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.
