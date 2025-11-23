Мирное соглашение: Сибига провел срочные переговоры с главами МИД Индии и Великобритании
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Индии и Великобритании. Обсуждались мирные усилия и координация шагов для продвижения справедливого мира накануне встречи советников по национальной безопасности.
Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По словам Сибиги, он сообщил коллеге о "динамике мирных усилий и предстоящих переговорах".
Мы обменялись оценками текущих событий. Я подчеркнул важную роль Индии в приближении к справедливому миру
Он также сообщил, что общался по телефону с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, с которой обсудил "мирные усилия и последние контакты наших лидеров".
"Накануне встречи советников по национальной безопасности мы скоординировали шаги для продвижения справедливого мира. Я поблагодарила Великобританию за ее поддержку и лидерство, в частности в рамках Коалиции желающих", - отметил Сибига.
Контекст
Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.
Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"22.11.25, 21:00 • 7548 просмотров