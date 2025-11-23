$42.150.00
22 ноября, 17:42
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
публикации
Эксклюзивы
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США

Эксклюзив

21 ноября, 16:05
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 52366 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 58936 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 56078 просмотра
Мирное соглашение: Сибига провел срочные переговоры с главами МИД Индии и Великобритании

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Министр иностранных дел Украины провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Индии и Великобритании. Обсуждались мирные усилия и координация шагов для продвижения справедливого мира накануне встречи советников по национальной безопасности.

Мирное соглашение: Сибига провел срочные переговоры с главами МИД Индии и Великобритании

Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам Сибиги, он сообщил коллеге о "динамике мирных усилий и предстоящих переговорах".

Мы обменялись оценками текущих событий. Я подчеркнул важную роль Индии в приближении к справедливому миру

- рассказал глава украинского МИД.

Он также сообщил, что общался по телефону с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, с которой обсудил "мирные усилия и последние контакты наших лидеров".

"Накануне встречи советников по национальной безопасности мы скоординировали шаги для продвижения справедливого мира. Я поблагодарила Великобританию за ее поддержку и лидерство, в частности в рамках Коалиции желающих", - отметил Сибига.

Контекст

Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"22.11.25, 21:00 • 7548 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Андрей Сибига
Швейцария
Индия
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина