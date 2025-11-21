"Переговори з партнерами тривають щогодини" – Зеленський повідомив про інтенсивну роботу над американським планом завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ активно опрацьовує запропонований США документ щодо завершення війни. За його словами, переговори та консультації з партнерами тривають буквально щогодини. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

У своєму Telegram Зеленський підкреслив, що українська команда готує позицію щодо кожного пункту плану та проводить постійні узгодження з міжнародними партнерами. Президент наголосив, що процес вимагає максимальної злагодженості та врахування інтересів України на всіх рівнях дипломатії.

План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини

За словами глави держави, робота ведеться у тісній координації з Міністерством закордонних справ і профільними дипломатами.

Провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та нашою дипломатичною командою. Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато. Важливо, щоб результатом став достойний мир