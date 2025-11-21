"Переговори з партнерами тривають щогодини" – Зеленський повідомив про інтенсивну роботу над американським планом завершення війни

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 2886 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9178 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11301 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21884 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17663 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23872 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24431 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47045 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21884 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23872 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35896 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47045 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 17050 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36588 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42784 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56501 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78229 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

"Переговори з партнерами тривають щогодини" – Зеленський повідомив про інтенсивну роботу над американським планом завершення війни

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Президент Зеленський повідомив про активне опрацювання Києвом запропонованого США документа щодо завершення війни. Переговори з партнерами тривають щогодини для узгодження позиції України.

"Переговори з партнерами тривають щогодини" – Зеленський повідомив про інтенсивну роботу над американським планом завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ активно опрацьовує запропонований США документ щодо завершення війни. За його словами, переговори та консультації з партнерами тривають буквально щогодини. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У своєму Telegram Зеленський підкреслив, що українська команда готує позицію щодо кожного пункту плану та проводить постійні узгодження з міжнародними партнерами. Президент наголосив, що процес вимагає максимальної злагодженості та врахування інтересів України на всіх рівнях дипломатії.

План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21.11.25, 14:55 • 10896 переглядiв

За словами глави держави, робота ведеться у тісній координації з Міністерством закордонних справ і профільними дипломатами.

Провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та нашою дипломатичною командою. Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато. Важливо, щоб результатом став достойний мир 

– зазначив Зеленський.

Україна заперечує прийняття мирного плану Трампа щодо припинення війни - Reuters21.11.25, 15:25 • 1466 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Андрій Сибіга
Reuters
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ