548 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
6238 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
10072 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
19804 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
16723 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
22591 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24119 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29584 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 46135 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23210 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
"Переговоры с партнерами продолжаются ежечасно" – Зеленский сообщил об интенсивной работе над американским планом завершения войны

Киев • УНН

 952 просмотра

Президент Зеленский сообщил об активной проработке Киевом предложенного США документа по завершению войны. Переговоры с партнерами продолжаются ежечасно для согласования позиции Украины.

"Переговоры с партнерами продолжаются ежечасно" – Зеленский сообщил об интенсивной работе над американским планом завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев активно прорабатывает предложенный США документ по завершению войны. По его словам, переговоры и консультации с партнерами продолжаются буквально каждый час. Об этом глава государства написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В своем Telegram Зеленский подчеркнул, что украинская команда готовит позицию по каждому пункту плана и проводит постоянные согласования с международными партнерами. Президент отметил, что процесс требует максимальной слаженности и учета интересов Украины на всех уровнях дипломатии.

План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21.11.25, 14:55 • 10822 просмотра

По словам главы государства, работа ведется в тесной координации с Министерством иностранных дел и профильными дипломатами.

Провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и нашей дипломатической командой. Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое. Важно, чтобы результатом стал достойный мир 

– отметил Зеленский.

Украина отрицает принятие мирного плана Трампа по прекращению войны - Reuters21.11.25, 15:25 • 1354 просмотра

Степан Гафтко

