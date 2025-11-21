"Переговоры с партнерами продолжаются ежечасно" – Зеленский сообщил об интенсивной работе над американским планом завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев активно прорабатывает предложенный США документ по завершению войны. По его словам, переговоры и консультации с партнерами продолжаются буквально каждый час. Об этом глава государства написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

В своем Telegram Зеленский подчеркнул, что украинская команда готовит позицию по каждому пункту плана и проводит постоянные согласования с международными партнерами. Президент отметил, что процесс требует максимальной слаженности и учета интересов Украины на всех уровнях дипломатии.

По словам главы государства, работа ведется в тесной координации с Министерством иностранных дел и профильными дипломатами.

Провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и нашей дипломатической командой. Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое. Важно, чтобы результатом стал достойный мир