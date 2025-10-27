В МЗС підтвердили, що Віткоффа запросили до України

$42.000.10
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 11182 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 13401 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 20284 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 32455 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 36487 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 35289 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 33500 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27614 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 59100 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 55102 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 46118 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 55057 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 28229 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 31889 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23796 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 1330 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 11197 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 86931 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 107991 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 124697 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Гаррі, герцог Сассекський
Олена Сосєдка
Меган Маркл
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Бельгія
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 6986 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 12157 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23825 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 51964 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 74071 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Дипломатка

В МЗС підтвердили, що Віткоффа запросили до України

Київ • УНН

 • 2602 перегляди

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф отримав офіційне запрошення відвідати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

В МЗС підтвердили, що Віткоффа запросили до України

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф отримав офіційне запрошення відвідати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, повідомляє УНН.

Деталі

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткового запрошення, воно завжди залишається відкритим", - сказав Андрій Сибіга.

Міністр також наголосив, що американським партнерам не потрібні окремі запрошення, оскільки "воно завжди залишається відкритим".

Доповнення

Посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа тиснув на українську делегацію під час зустрічі і п’ятницю щодо передаці росії Донецької області. При цьому він наголошував, що мешканці цього регіону переважно є російськомовними.

Віткофф заперечив, що йде з посади, додавши, що продовжує з гордістю служити президенту США.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Стів Віткофф
Андрій Сибіга
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна