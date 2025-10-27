В МЗС підтвердили, що Віткоффа запросили до України
Київ • УНН
Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф отримав офіційне запрошення відвідати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, повідомляє УНН.
Деталі
"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткового запрошення, воно завжди залишається відкритим", - сказав Андрій Сибіга.
Міністр також наголосив, що американським партнерам не потрібні окремі запрошення, оскільки "воно завжди залишається відкритим".
Доповнення
Посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа тиснув на українську делегацію під час зустрічі і п’ятницю щодо передаці росії Донецької області. При цьому він наголошував, що мешканці цього регіону переважно є російськомовними.
Віткофф заперечив, що йде з посади, додавши, що продовжує з гордістю служити президенту США.