Продовжую з гордістю служити президенту США: Віткофф заперечив, що йде з посади

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що йде з посади, додавши, що продовжує з гордістю служити президенту США. Про це Віткофф написав у соцмережі Х, передає УНН.

Ця історія є на 100% фейковою новиною і повинна бути негайно спростована. Я часто задаюся питанням, звідки ці так звані "репортери" беруть такі смішні нісенітниці. Я як ніколи раніше залучений до мирного процесу і продовжую з гордістю служити президенту США