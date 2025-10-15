Продовжую з гордістю служити президенту США: Віткофф заперечив, що йде з посади
Київ • УНН
Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що йде з посади, додавши, що продовжує з гордістю служити президенту США. Про це Віткофф написав у соцмережі Х, передає УНН.
Ця історія є на 100% фейковою новиною і повинна бути негайно спростована. Я часто задаюся питанням, звідки ці так звані "репортери" беруть такі смішні нісенітниці. Я як ніколи раніше залучений до мирного процесу і продовжую з гордістю служити президенту США
Контекст
Видання Middle East Eye з посиланням на джерела писало, що Стів Віткофф, який був ключовим переговірником, щоб забезпечити перемир'я в Газі, планує залишити адміністрацію Трампа, щоб зосередитися на своєму бізнесі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі. Він наполягає на дотриманні ХАМАС умов угоди.