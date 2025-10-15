Продолжаю с гордостью служить президенту США: Уиткофф опроверг, что уходит с поста
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф опроверг информацию о своем увольнении. Он заявил, что продолжает служить президенту, назвав сообщения об отставке "100% фейковой новостью".
Эта история на 100% фейковая новость и должна быть немедленно опровергнута. Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые "репортеры" берут такие смешные нелепости. Я как никогда раньше вовлечен в мирный процесс и продолжаю с гордостью служить президенту США
Контекст
Издание Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что Стив Виткофф, который был ключевым переговорщиком, чтобы обеспечить перемирие в Газе, планирует покинуть администрацию Трампа, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе.
