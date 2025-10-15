Продолжаю с гордостью служить президенту США: Уиткофф опроверг, что уходит с поста

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф опроверг, что уходит с должности, добавив, что продолжает с гордостью служить президенту США. Об этом Виткофф написал в соцсети Х, передает УНН.

Эта история на 100% фейковая новость и должна быть немедленно опровергнута. Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые "репортеры" берут такие смешные нелепости. Я как никогда раньше вовлечен в мирный процесс и продолжаю с гордостью служить президенту США