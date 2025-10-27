$42.000.10
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 834 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 8296 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 16374 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 28670 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 33198 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 34429 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 32817 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 27413 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58934 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54886 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
В МИД подтвердили, что Виткоффа пригласили в Украину

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф получил официальное приглашение посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В МИД подтвердили, что Виткоффа пригласили в Украину

Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф получил официальное приглашение посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, сообщает УНН.

Детали

"Украинская сторона пригласила американских высокопоставленных лиц посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей. А вообще-то для наших американских союзников не требуется дополнительного приглашения, оно всегда остается открытым", - сказал Андрей Сибига.

Министр также подчеркнул, что американским партнерам не нужны отдельные приглашения, поскольку "оно всегда остается открытым".

Дополнение

Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа давил на украинскую делегацию во время встречи в пятницу относительно передачи России Донецкой области. При этом он подчеркивал, что жители этого региона преимущественно русскоязычные.

Виткофф опроверг, что уходит с должности, добавив, что продолжает с гордостью служить президенту США.

Павел Зинченко

