В МИД подтвердили, что Виткоффа пригласили в Украину
Киев • УНН
Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф получил официальное приглашение посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф получил официальное приглашение посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, сообщает УНН.
Детали
"Украинская сторона пригласила американских высокопоставленных лиц посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей. А вообще-то для наших американских союзников не требуется дополнительного приглашения, оно всегда остается открытым", - сказал Андрей Сибига.
Министр также подчеркнул, что американским партнерам не нужны отдельные приглашения, поскольку "оно всегда остается открытым".
Дополнение
Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа давил на украинскую делегацию во время встречи в пятницу относительно передачи России Донецкой области. При этом он подчеркивал, что жители этого региона преимущественно русскоязычные.
Виткофф опроверг, что уходит с должности, добавив, что продолжает с гордостью служить президенту США.