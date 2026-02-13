россияне передвигаются по Украине со скоростью улиток - Генсек НАТО Рютте

россия несет большие потери в ходе войны в Украине, но всячески пытается показывать свою "могущество". Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину и "делать больше для Украины". В то же время он отметил, что россияне "движутся по Украине со скоростью садовой улитки".

россияне хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могучего медведя. Однако можно утверждать, что они движутся по Украине со скоростью садовой улитки. Так что не попадайтесь в ловушку российской пропаганды

Также Генсек прокомментировал встречу министров стран Альянса в Брюсселе. Он сказал, что за столом переговоров почувствовал "изменение в мышлении" лидеров.

Мы годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось после саммита в Гааге. Изменение мышления заключается в том, что вчера в комнате мы все чувствовали четкое объединение видения и единства