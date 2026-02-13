$42.990.04
россияне передвигаются по Украине со скоростью улиток - Генсек НАТО Рютте

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россия несет большие потери в Украине и продвигается со скоростью садовой улитки. Он призвал НАТО продолжать поддержку Украины и не поддаваться российской пропаганде.

россияне передвигаются по Украине со скоростью улиток - Генсек НАТО Рютте

россия несет большие потери в ходе войны в Украине, но всячески пытается показывать свою "могущество". Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Он отметил, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину и "делать больше для Украины". В то же время он отметил, что россияне "движутся по Украине со скоростью садовой улитки".

россияне хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могучего медведя. Однако можно утверждать, что они движутся по Украине со скоростью садовой улитки. Так что не попадайтесь в ловушку российской пропаганды

 - говорится в заявлении Рютте.

Также Генсек прокомментировал встречу министров стран Альянса в Брюсселе. Он сказал, что за столом переговоров почувствовал "изменение в мышлении" лидеров.

Мы годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось после саммита в Гааге. Изменение мышления заключается в том, что вчера в комнате мы все чувствовали четкое объединение видения и единства

- заявил Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность в продолжении потока критически важного американского оборудования в Украину. Программа PURL обеспечила 75% поставок ракет Patriot и 90% потребностей ПВО Украины.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Марк Рютте
Хранитель
НАТО
Гаага
MIM-104 Patriot
Брюссель
Украина