НАТО не готове до майбутньої війни з рф за результатами навчань в Естонії - WSJ

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1292 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 7860 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 26742 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 39230 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 33691 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27253 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 37913 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61235 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41458 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 61105 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 27049 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 38739 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20253 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 14709 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 25065 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 26742 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 39230 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 38856 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 62396 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 103652 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20335 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 28934 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 32834 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58424 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50498 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

НАТО не готове до майбутньої війни з рф за результатами навчань в Естонії - WSJ

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Масштабні навчання НАТО в Естонії виявили серйозні тактичні недоліки в умовах інтенсивних бойових дій з дронами. Українські фахівці з безпілотників імітували знищення 17 броньованих машин НАТО.

НАТО не готове до майбутньої війни з рф за результатами навчань в Естонії - WSJ

росія та Україна показали світові майбутнє війни - Америка та її союзники по НАТО до цього виявились не готові. Такого висновку дійшли під час масштабних навчань, які країни НАТО провели в Естонії у травні минулого року, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Автор публікації, член редакційної ради WSJ Джилліан Кей Мелкіор, виявив серйозні тактичні недоліки й уразливості в умовах інтенсивних бойових дій із застосуванням дронів, що спостерігались у ході навчань під назвою Hedgehog 2025.

У цих навчаннях взяли участь понад 16 000 військовослужбовців із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими фахівцями з безпілотників, зокрема з бійцями, залученими з передової.

В Україні лінія фронту в основному стабілізована, але на навчаннях змоделювали поле бою, де танки і війська все ще мають певну здатність до переміщення. За одним із сценаріїв, бойова група з декількох тисяч військових, включаючи британську бригаду та естонську дивізію, намагалася провести атаку. Однак під час наступу вони не врахували, наскільки дрони зробили поле бою прозорим

- йдеться в публікації.

Водночас одна команда приблизно з 10 українців, яка виконувала роль противника, провела контратаку проти сил НАТО. Приблизно за півдня вони імітували знищення 17 броньованих транспортних засобів і провели 30 "ударів" по інших цілях.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія зазнає великих втрат в Україні і просувається зі швидкістю садового равлика.

Євген Устименко

СвітТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Марк Рютте
НАТО
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна