НАТО не готове до майбутньої війни з рф за результатами навчань в Естонії - WSJ
Київ • УНН
Масштабні навчання НАТО в Естонії виявили серйозні тактичні недоліки в умовах інтенсивних бойових дій з дронами. Українські фахівці з безпілотників імітували знищення 17 броньованих машин НАТО.
росія та Україна показали світові майбутнє війни - Америка та її союзники по НАТО до цього виявились не готові. Такого висновку дійшли під час масштабних навчань, які країни НАТО провели в Естонії у травні минулого року, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Автор публікації, член редакційної ради WSJ Джилліан Кей Мелкіор, виявив серйозні тактичні недоліки й уразливості в умовах інтенсивних бойових дій із застосуванням дронів, що спостерігались у ході навчань під назвою Hedgehog 2025.
У цих навчаннях взяли участь понад 16 000 військовослужбовців із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими фахівцями з безпілотників, зокрема з бійцями, залученими з передової.
В Україні лінія фронту в основному стабілізована, але на навчаннях змоделювали поле бою, де танки і війська все ще мають певну здатність до переміщення. За одним із сценаріїв, бойова група з декількох тисяч військових, включаючи британську бригаду та естонську дивізію, намагалася провести атаку. Однак під час наступу вони не врахували, наскільки дрони зробили поле бою прозорим
Водночас одна команда приблизно з 10 українців, яка виконувала роль противника, провела контратаку проти сил НАТО. Приблизно за півдня вони імітували знищення 17 броньованих транспортних засобів і провели 30 "ударів" по інших цілях.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія зазнає великих втрат в Україні і просувається зі швидкістю садового равлика.