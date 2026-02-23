$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 11278 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 10626 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 10831 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 11269 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11280 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10858 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12158 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40562 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45447 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Миколаїв
Можуть поїхати і без віз, як у 1812 та 1945: медведєв погрозами відреагував на плани ЄС заборонити в'їзд військовим рф

Київ • УНН

 • 68 перегляди

дмитро медведєв у відповідь на плани ЄС закрити в'їзд для учасників війни проти України заявив, що вони можуть потрапити туди без віз, як у 1812 та 1945 роках. Раніше Кая Каллас повідомила про роботу над забороною в'їзду сотням тисяч колишніх російських військовослужбовців до Шенгенської зони.

Можуть поїхати і без віз, як у 1812 та 1945: медведєв погрозами відреагував на плани ЄС заборонити в'їзд військовим рф

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв у відповідь на плани ЄС закрити в'їзд до Європи всім учасникам війни проти України пригрозив, що вони "можуть поїхати і без віз, як 1812-го та 1945-го", передає УНН.

Кая... сказала, що працює над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військовослужбовців ніколи не в'їхали до Шенгенської зони. Яка втрата для наших бійців! Ну вони можуть в'їхати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 чи 1945 році 

- написав медведєв в Х.

Додамо

Раніше висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що разом із Єврокомісією працюють над тим, щоб потенційно сотні тисяч колишніх російських військових не потрапили до Шенгенської зони.

Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями 

- наголосила Каллас.

Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною02.12.25, 18:38 • 10065 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Європа
Україна