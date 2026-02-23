Можуть поїхати і без віз, як у 1812 та 1945: медведєв погрозами відреагував на плани ЄС заборонити в'їзд військовим рф
Київ • УНН
дмитро медведєв у відповідь на плани ЄС закрити в'їзд для учасників війни проти України заявив, що вони можуть потрапити туди без віз, як у 1812 та 1945 роках. Раніше Кая Каллас повідомила про роботу над забороною в'їзду сотням тисяч колишніх російських військовослужбовців до Шенгенської зони.
Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв у відповідь на плани ЄС закрити в'їзд до Європи всім учасникам війни проти України пригрозив, що вони "можуть поїхати і без віз, як 1812-го та 1945-го", передає УНН.
Кая... сказала, що працює над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військовослужбовців ніколи не в'їхали до Шенгенської зони. Яка втрата для наших бійців! Ну вони можуть в'їхати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 чи 1945 році
Додамо
Раніше висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що разом із Єврокомісією працюють над тим, щоб потенційно сотні тисяч колишніх російських військових не потрапили до Шенгенської зони.
Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями
Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною02.12.25, 18:38 • 10065 переглядiв