Нові санкції, обмеження дипломатів і заборона на в’їзд військовим – ЄС посилює тиск на росію
Київ • УНН
Каллас додала, що Європейська комісія спільно з дипломатичною службою працює над додатковими обмеженнями щодо в’їзду громадян росії до Шенгенської зони.
Європейський Союз ухвалив додаткові обмежувальні заходи проти росії через масові порушення прав людини, а також посилює контроль за доступом російських громадян до території ЄС. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.
За її словами, ЄС продовжує санкційну політику у відповідь на репресії та злочини всередині росії.
Сьогодні ми запровадили санкції проти нових осіб за масові порушення прав людини в росії
Окремо вона повідомила про рішення обмежити чисельність дипломатичної присутності росії в Євросоюзі.
Також ухвалено рішення обмежити максимальну чисельність російської місії при Європейському Союзі до 40 осіб. Ми не будемо терпіти зловживання дипломатичними повноваженнями
Разом із Єврокомісією ми працюємо над тим, щоб потенційно сотні тисяч колишніх російських військових не потрапили до Шенгенської зони. Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями
У ЄС наголошують, що ці заходи є частиною ширшої стратегії стримування російської агресії та захисту безпеки європейських держав.
