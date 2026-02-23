Нові санкції, обмеження дипломатів і заборона на в’їзд військовим – ЄС посилює тиск на росію

$43.270.01
50.920.00
ukenru
15:53 • 2728 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 5176 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 6256 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 9768 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 35373 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 41774 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 26455 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 31965 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
23 лютого, 10:23 • 31667 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 лютого, 10:16 • 25757 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 51348 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 58875 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24301 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 34144 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 20705 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 11908 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 35353 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 41759 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 135771 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 145103 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24362 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 58961 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66658 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 66807 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 65727 перегляди
Нові санкції, обмеження дипломатів і заборона на в’їзд військовим – ЄС посилює тиск на росію

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Каллас додала, що Європейська комісія спільно з дипломатичною службою працює над додатковими обмеженнями щодо в’їзду громадян росії до Шенгенської зони.

Нові санкції, обмеження дипломатів і заборона на в’їзд військовим – ЄС посилює тиск на росію

Європейський Союз ухвалив додаткові обмежувальні заходи проти росії через масові порушення прав людини, а також посилює контроль за доступом російських громадян до території ЄС. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

За її словами, ЄС продовжує санкційну політику у відповідь на репресії та злочини всередині росії.

Сьогодні ми запровадили санкції проти нових осіб за масові порушення прав людини в росії 

– сказала Каллас.

Окремо вона повідомила про рішення обмежити чисельність дипломатичної присутності росії в Євросоюзі.

Також ухвалено рішення обмежити максимальну чисельність російської місії при Європейському Союзі до 40 осіб. Ми не будемо терпіти зловживання дипломатичними повноваженнями 

– наголосила вона.

Каллас додала, що Європейська комісія спільно з дипломатичною службою працює над додатковими обмеженнями щодо в’їзду громадян росії до Шенгенської зони.

Разом із Єврокомісією ми працюємо над тим, щоб потенційно сотні тисяч колишніх російських військових не потрапили до Шенгенської зони. Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями 

– заявила вона.

У ЄС наголошують, що ці заходи є частиною ширшої стратегії стримування російської агресії та захисту безпеки європейських держав.

Нагадаємо

Угорщина погрожує заблокувати пакет підтримки України від ЄС, включаючи кредит на 90 млрд євро, через суперечки щодо постачання енергоносіїв. Це може залишити Урсулу фон дер Ляєн та Антоніу Кошту без рішень ЄС для України під час візиту до річниці війни.

Андрій Тимощенков

