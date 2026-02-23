$43.270.01
15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
23 февраля, 10:58
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
23 февраля, 10:23
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 февраля, 10:16
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новые санкции, ограничения дипломатов и запрет на въезд военным – ЕС усиливает давление на россию

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Каллас добавила, что Европейская комиссия совместно с дипломатической службой работает над дополнительными ограничениями по въезду граждан россии в Шенгенскую зону.

Новые санкции, ограничения дипломатов и запрет на въезд военным – ЕС усиливает давление на россию

Европейский Союз принял дополнительные ограничительные меры против россии из-за массовых нарушений прав человека, а также усиливает контроль за доступом российских граждан на территорию ЕС. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

По ее словам, ЕС продолжает санкционную политику в ответ на репрессии и преступления внутри россии.

Сегодня мы ввели санкции против новых лиц за массовые нарушения прав человека в россии 

– сказала Каллас.

Отдельно она сообщила о решении ограничить численность дипломатического присутствия россии в Евросоюзе.

Также принято решение ограничить максимальную численность российской миссии при Европейском Союзе до 40 человек. Мы не будем терпеть злоупотребление дипломатическими полномочиями 

– подчеркнула она.

Каллас добавила, что Европейская комиссия совместно с дипломатической службой работает над дополнительными ограничениями по въезду граждан россии в Шенгенскую зону.

Вместе с Еврокомиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских военных не попали в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам 

– заявила она.

В ЕС отмечают, что эти меры являются частью более широкой стратегии сдерживания российской агрессии и защиты безопасности европейских государств.

Напомним

Венгрия угрожает заблокировать пакет поддержки Украины от ЕС, включая кредит на 90 млрд евро, из-за споров по поставкам энергоносителей. Это может оставить Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту без решений ЕС для Украины во время визита к годовщине войны.

Андрей Тимощенков

Политика