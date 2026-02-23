Новые санкции, ограничения дипломатов и запрет на въезд военным – ЕС усиливает давление на россию

Европейский Союз принял дополнительные ограничительные меры против россии из-за массовых нарушений прав человека, а также усиливает контроль за доступом российских граждан на территорию ЕС. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

По ее словам, ЕС продолжает санкционную политику в ответ на репрессии и преступления внутри россии.

Сегодня мы ввели санкции против новых лиц за массовые нарушения прав человека в россии

Отдельно она сообщила о решении ограничить численность дипломатического присутствия россии в Евросоюзе.

Также принято решение ограничить максимальную численность российской миссии при Европейском Союзе до 40 человек. Мы не будем терпеть злоупотребление дипломатическими полномочиями

Каллас добавила, что Европейская комиссия совместно с дипломатической службой работает над дополнительными ограничениями по въезду граждан россии в Шенгенскую зону.

Вместе с Еврокомиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских военных не попали в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам