Новые санкции, ограничения дипломатов и запрет на въезд военным – ЕС усиливает давление на россию
Киев • УНН
Каллас добавила, что Европейская комиссия совместно с дипломатической службой работает над дополнительными ограничениями по въезду граждан россии в Шенгенскую зону.
Европейский Союз принял дополнительные ограничительные меры против россии из-за массовых нарушений прав человека, а также усиливает контроль за доступом российских граждан на территорию ЕС. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.
По ее словам, ЕС продолжает санкционную политику в ответ на репрессии и преступления внутри россии.
Сегодня мы ввели санкции против новых лиц за массовые нарушения прав человека в россии
Отдельно она сообщила о решении ограничить численность дипломатического присутствия россии в Евросоюзе.
Также принято решение ограничить максимальную численность российской миссии при Европейском Союзе до 40 человек. Мы не будем терпеть злоупотребление дипломатическими полномочиями
Вместе с Еврокомиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских военных не попали в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам
В ЕС отмечают, что эти меры являются частью более широкой стратегии сдерживания российской агрессии и защиты безопасности европейских государств.
Напомним
Венгрия угрожает заблокировать пакет поддержки Украины от ЕС, включая кредит на 90 млрд евро, из-за споров по поставкам энергоносителей. Это может оставить Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту без решений ЕС для Украины во время визита к годовщине войны.