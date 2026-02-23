Могут поехать и без виз, как в 1812 и 1945: медведев угрозами отреагировал на планы ЕС запретить въезд военным рф

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в ответ на планы ЕС закрыть въезд в Европу всем участникам войны против Украины пригрозил, что они "могут поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м", передает УНН.

Кая... сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Ну они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году - написал медведев в Х.

Добавим

Ранее высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вместе с Еврокомиссией работают над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских военных не попали в Шенгенскую зону.

Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам - подчеркнула Каллас.

