Могут поехать и без виз, как в 1812 и 1945: медведев угрозами отреагировал на планы ЕС запретить въезд военным рф
Киев • УНН
дмитрий медведев в ответ на планы ЕС закрыть въезд для участников войны против Украины заявил, что они могут попасть туда без виз, как в 1812 и 1945 годах. Ранее Кая Каллас сообщила о работе над запретом въезда сотням тысяч бывших российских военнослужащих в Шенгенскую зону.
Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в ответ на планы ЕС закрыть въезд в Европу всем участникам войны против Украины пригрозил, что они "могут поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м", передает УНН.
Кая... сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Ну они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году
Добавим
Ранее высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вместе с Еврокомиссией работают над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских военных не попали в Шенгенскую зону.
Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам
Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной02.12.25, 18:38 • 10066 просмотров