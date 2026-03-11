Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot от Германии - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский подтвердил прибытие немецкой части ракет для ПВО. Поставка PAC-3 была согласована несколькими странами на последнем Рамштайне.
Украина получила немецкую часть ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, о поставках которых договаривались партнеры во время последнего заседания в формате "Рамштайн". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, договоренность о передаче ракет была достигнута при участии нескольких стран.
Действительно, на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет для систем Patriot, именно PAC-3
Президент уточнил, что пакет поставок формировался совместно несколькими государствами.
Это было не от одной страны, будем честны, а от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами
Зеленский также сообщил, что часть ракет, которую передала Германия, уже поступила в Украину.
Мы хотели больше, получилось как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла