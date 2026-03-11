Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot от Германии - Зеленский

Украина получила немецкую часть ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, о поставках которых договаривались партнеры во время последнего заседания в формате "Рамштайн". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, договоренность о передаче ракет была достигнута при участии нескольких стран.

Действительно, на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет для систем Patriot, именно PAC-3 – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что пакет поставок формировался совместно несколькими государствами.

Это было не от одной страны, будем честны, а от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами – добавил он.

Зеленский также сообщил, что часть ракет, которую передала Германия, уже поступила в Украину.