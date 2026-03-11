Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot от Германии - Зеленский

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 6902 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 14177 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 13711 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 18175 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 25624 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34115 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33005 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44371 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120549 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87739 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.5м/с
43%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 50387 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 15826 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 22706 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 18539 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 16128 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 4700 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 12849 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 16395 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 50641 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 59285 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Нестор Шуфрич
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Япония
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 3806 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 8090 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 18752 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 33033 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 33363 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot от Германии - Зеленский

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Владимир Зеленский подтвердил прибытие немецкой части ракет для ПВО. Поставка PAC-3 была согласована несколькими странами на последнем Рамштайне.

Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot от Германии - Зеленский

Украина получила немецкую часть ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, о поставках которых договаривались партнеры во время последнего заседания в формате "Рамштайн". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, договоренность о передаче ракет была достигнута при участии нескольких стран.

Действительно, на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет для систем Patriot, именно PAC-3 

– отметил Зеленский.

Президент уточнил, что пакет поставок формировался совместно несколькими государствами.

Это было не от одной страны, будем честны, а от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами 

– добавил он.

Зеленский также сообщил, что часть ракет, которую передала Германия, уже поступила в Украину.

Мы хотели больше, получилось как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла 

– подчеркнул Президент.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Германия
Владимир Зеленский
Украина