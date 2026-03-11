Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot від Німеччини - Зеленський

Україна отримала німецьку частину ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, про постачання яких домовлялися партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, домовленість щодо передачі ракет була досягнута за участі кількох країн.

Дійсно, на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет для систем Patriot, саме PAC-3 – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що пакет постачання формувався спільно кількома державами.

Це було не від однієї країни, будемо чесні, а від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами – додав він.

Зеленський також повідомив, що частина ракет, яку передала Німеччина, вже надійшла до України.

Ми хотіли більше, вийшло як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла – підкреслив Президент.

Україні для виробництва протибалістичних ракет потрібні лише ліцензії США - Зеленський