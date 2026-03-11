Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot від Німеччини - Зеленський

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 5142 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 11761 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 12193 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 16451 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 24297 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 33666 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32669 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44290 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120432 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87679 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.6м/с
42%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 48497 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11 березня, 10:48 • 14481 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України11 березня, 10:51 • 21615 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 17029 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 14257 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 1826 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 11725 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 14325 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 48560 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 58320 перегляди
Актуальнi люди
Олександр Сирський
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Нестор Шуфрич
Андрій Кудряшов
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Іран
Чернігівська область
Катар
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 2474 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 6952 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 17084 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 32589 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 32939 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Фільм
Техніка
Шахед-136

Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot від Німеччини - Зеленський

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Володимир Зеленський підтвердив прибуття німецької частини ракет для ППО. Постачання PAC-3 було узгоджене кількома країнами на останньому Рамштайні.

Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot від Німеччини - Зеленський

Україна отримала німецьку частину ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, про постачання яких домовлялися партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, домовленість щодо передачі ракет була досягнута за участі кількох країн.

Дійсно, на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет для систем Patriot, саме PAC-3 

– зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що пакет постачання формувався спільно кількома державами.

Це було не від однієї країни, будемо чесні, а від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами 

– додав він.

Зеленський також повідомив, що частина ракет, яку передала Німеччина, вже надійшла до України.

Ми хотіли більше, вийшло як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла 

– підкреслив Президент.

Україні для виробництва протибалістичних ракет потрібні лише ліцензії США - Зеленський10.03.26, 19:32 • 2846 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна