Україні для виробництва протибалістичних ракет потрібні лише ліцензії США - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність української індустрії до швидкого випуску ракет. Наразі держава очікує на отримання відповідних дозволів від США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для виготовлення українських протибалістичних ракет необхідні лише ліцензії від США, передає УНН.
Для цього потрібно лише одне - ліцензії від США. Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював ці питання з виробниками цих ракет, я проговорював ці питання з партнерами особисто. З керівництвом НАТО. Поки що ліцензій ми не отримали
Він зазначив, що з українською індустрією, яка була побудована за часи війни, Україна могла б виробляти доволі швидко велику кількість ракет.
Нагадаємо
Раніше Зеленський заявив, що Україна піднімає питання отримання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони.