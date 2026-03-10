$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 570 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 12318 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 18600 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 14641 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 22033 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25727 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38525 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 48922 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52138 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84343 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 8010 перегляди
Україні для виробництва протибалістичних ракет потрібні лише ліцензії США - Зеленський

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Зеленський заявив про готовність української індустрії до швидкого випуску ракет. Наразі держава очікує на отримання відповідних дозволів від США.

Україні для виробництва протибалістичних ракет потрібні лише ліцензії США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для виготовлення українських протибалістичних ракет необхідні лише ліцензії від США, передає УНН

Для цього потрібно лише одне - ліцензії від США. Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював ці питання з виробниками цих ракет, я проговорював ці питання з партнерами особисто. З керівництвом НАТО. Поки що ліцензій ми не отримали 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що з українською індустрією, яка була побудована за часи війни, Україна могла б виробляти доволі швидко велику кількість ракет. 

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявив, що Україна піднімає питання отримання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна