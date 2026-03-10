Україні для виробництва протибалістичних ракет потрібні лише ліцензії США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для виготовлення українських протибалістичних ракет необхідні лише ліцензії від США, передає УНН.

Для цього потрібно лише одне - ліцензії від США. Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював ці питання з виробниками цих ракет, я проговорював ці питання з партнерами особисто. З керівництвом НАТО. Поки що ліцензій ми не отримали - сказав Зеленський.

Він зазначив, що з українською індустрією, яка була побудована за часи війни, Україна могла б виробляти доволі швидко велику кількість ракет.

Раніше Зеленський заявив, що Україна піднімає питання отримання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони.