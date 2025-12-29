$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6490 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8610 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12759 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14424 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18870 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35531 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54791 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59161 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51892 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Серце в крижаній брилі: на Софійській площі в Києві з’явилася інтерактивна різдвяна інсталяція

Київ • УНН

 • 2414 перегляди

На Софійській площі в Києві встановлено інтерактивну інсталяцію «Серце в крижаній брилі», яка діятиме до 6 січня 2026 року. Вона символізує важливість емоційної підтримки та людського тепла під час війни, дозволяючи відвідувачам розтопити лід дотиками.

Серце в крижаній брилі: на Софійській площі в Києві з’явилася інтерактивна різдвяна інсталяція

У столиці запрацювала особлива інтерактивна інсталяція — серце, сховане у крижаній брилі. Арт-об’єкт встановлений на Софійській площі, біля головної ялинки країни, і діятиме протягом різдвяно-новорічних свят — до 6 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що проєкт покликаний нагадати про важливість емоційної підтримки та людського тепла в умовах війни. Сьогодні багато хто з нас вимушено стає стриманішим і закриває власні почуття, аби витримати біль і втрати. Особливо це стосується військових. Проте навіть у найскладніші часи важливо не віддалятися одне від одного, а знаходити сили йти назустріч — зберігати чутливість, підтримку і надію.

Інсталяція символізує серце, закуте кригою. Зсередини звучить композиція "Бога тінь" - різдвяна пісня про захисників і захисниць України, які щодня, навіть у свята, продовжують боронити державу. Це пісня про людей, які свідомо обрали шлях воїна, зберігаючи віру попри біль, щоб у тилу могла жити магія Різдва. Автор композиції — офіцер ЗСУ та очільник "Культурних сил" Миколай Сєрга.

Кожен охочий може доторкнутися до криги — і вона поступово танутиме. Чим більше тепла й уваги, тим ближчим стає серце, а мелодія звучить гучніше.

Цей лід можна розтопити своїми дотиками, своїм диханням, звісно, для цього потрібно багато зусиль, як і для того, щоб розтопити серця кожного з нас, які протягом цієї війни для меншої вразливості вкрилися кригою

- розповів Миколай Сєрга.

Ольга Розгон

СуспільствоКультураКиїв
Новий рік
Музикант
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Збройні сили України
Київ