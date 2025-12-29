Серце в крижаній брилі: на Софійській площі в Києві з’явилася інтерактивна різдвяна інсталяція

У столиці запрацювала особлива інтерактивна інсталяція — серце, сховане у крижаній брилі. Арт-об’єкт встановлений на Софійській площі, біля головної ялинки країни, і діятиме протягом різдвяно-новорічних свят — до 6 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що проєкт покликаний нагадати про важливість емоційної підтримки та людського тепла в умовах війни. Сьогодні багато хто з нас вимушено стає стриманішим і закриває власні почуття, аби витримати біль і втрати. Особливо це стосується військових. Проте навіть у найскладніші часи важливо не віддалятися одне від одного, а знаходити сили йти назустріч — зберігати чутливість, підтримку і надію.

Інсталяція символізує серце, закуте кригою. Зсередини звучить композиція "Бога тінь" - різдвяна пісня про захисників і захисниць України, які щодня, навіть у свята, продовжують боронити державу. Це пісня про людей, які свідомо обрали шлях воїна, зберігаючи віру попри біль, щоб у тилу могла жити магія Різдва. Автор композиції — офіцер ЗСУ та очільник "Культурних сил" Миколай Сєрга.

Кожен охочий може доторкнутися до криги — і вона поступово танутиме. Чим більше тепла й уваги, тим ближчим стає серце, а мелодія звучить гучніше.

Цей лід можна розтопити своїми дотиками, своїм диханням, звісно, для цього потрібно багато зусиль, як і для того, щоб розтопити серця кожного з нас, які протягом цієї війни для меншої вразливості вкрилися кригою - розповів Миколай Сєрга.

