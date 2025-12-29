Сердце в ледяной глыбе: на Софийской площади в Киеве появилась интерактивная рождественская инсталляция

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3366 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 3230 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 14154 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 31232 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 50906 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 56153 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 49912 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39530 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43510 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51824 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
87%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 10358 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 24334 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 15179 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 18774 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 8662 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 4390 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 8816 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35379 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 134225 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 178922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джорджия Мелони
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Закарпатская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 15234 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32575 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 43090 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 134223 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43460 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Сердце в ледяной глыбе: на Софийской площади в Киеве появилась интерактивная рождественская инсталляция

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На Софийской площади в Киеве установлена интерактивная инсталляция «Сердце в ледяной глыбе», которая будет действовать до 6 января 2026 года. Она символизирует важность эмоциональной поддержки и человеческого тепла во время войны, позволяя посетителям растопить лед прикосновениями.

Сердце в ледяной глыбе: на Софийской площади в Киеве появилась интерактивная рождественская инсталляция

В столице заработала особая интерактивная инсталляция — сердце, спрятанное в ледяной глыбе. Арт-объект установлен на Софийской площади, возле главной елки страны, и будет действовать в течение рождественско-новогодних праздников — до 6 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что проект призван напомнить о важности эмоциональной поддержки и человеческого тепла в условиях войны. Сегодня многие из нас вынужденно становятся сдержаннее и закрывают собственные чувства, чтобы выдержать боль и потери. Особенно это касается военных. Однако даже в самые сложные времена важно не отдаляться друг от друга, а находить силы идти навстречу — сохранять чувствительность, поддержку и надежду.

Инсталляция символизирует сердце, закованное льдом. Изнутри звучит композиция "Бога тень" - рождественская песня о защитниках и защитницах Украины, которые ежедневно, даже в праздники, продолжают защищать государство. Это песня о людях, которые сознательно выбрали путь воина, сохраняя веру несмотря на боль, чтобы в тылу могла жить магия Рождества. Автор композиции — офицер ВСУ и глава "Культурных сил" Николай Серга.

Каждый желающий может прикоснуться ко льду — и он постепенно будет таять. Чем больше тепла и внимания, тем ближе становится сердце, а мелодия звучит громче.

Этот лед можно растопить своими прикосновениями, своим дыханием, конечно, для этого нужно много усилий, как и для того, чтобы растопить сердца каждого из нас, которые в течение этой войны для меньшей уязвимости покрылись льдом

- рассказал Николай Серга.

Колесо обозрения на Подоле в Киеве прекратило работу: владелец начал демонтаж по требованию прокуратуры26.12.25, 17:39 • 10575 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультураКиев
Новый год
Музыкант
Военное положение
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Вооруженные силы Украины
Киев