Сердце в ледяной глыбе: на Софийской площади в Киеве появилась интерактивная рождественская инсталляция

В столице заработала особая интерактивная инсталляция — сердце, спрятанное в ледяной глыбе. Арт-объект установлен на Софийской площади, возле главной елки страны, и будет действовать в течение рождественско-новогодних праздников — до 6 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Отмечается, что проект призван напомнить о важности эмоциональной поддержки и человеческого тепла в условиях войны. Сегодня многие из нас вынужденно становятся сдержаннее и закрывают собственные чувства, чтобы выдержать боль и потери. Особенно это касается военных. Однако даже в самые сложные времена важно не отдаляться друг от друга, а находить силы идти навстречу — сохранять чувствительность, поддержку и надежду.

Инсталляция символизирует сердце, закованное льдом. Изнутри звучит композиция "Бога тень" - рождественская песня о защитниках и защитницах Украины, которые ежедневно, даже в праздники, продолжают защищать государство. Это песня о людях, которые сознательно выбрали путь воина, сохраняя веру несмотря на боль, чтобы в тылу могла жить магия Рождества. Автор композиции — офицер ВСУ и глава "Культурных сил" Николай Серга.

Каждый желающий может прикоснуться ко льду — и он постепенно будет таять. Чем больше тепла и внимания, тем ближе становится сердце, а мелодия звучит громче.

Этот лед можно растопить своими прикосновениями, своим дыханием, конечно, для этого нужно много усилий, как и для того, чтобы растопить сердца каждого из нас, которые в течение этой войны для меньшей уязвимости покрылись льдом