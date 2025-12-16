У Ватикані запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп на площі Святого Петра

У Ватикані на площі Святого Петра запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп. Церемонію провела сестра Раффаелла Петрини за участі представників церковних італійських діоцезів. Про це повідомляє пресслужба Ватикану, пише УНН.

Деталі

Сестра Петріні наголосила, що вертеп і ялинка є не просто прикрасами, а символами спільності, закликами до миру та піклування про творіння, а також запрошенням до універсальної братерської єдності, започаткованої святим Франциском Ассізьким, 800-річчя смерті якого відзначатиметься наступного року.

Вертеп розташований на платформі 17×12 метрів і висотою 7,7 метра, демонструє традиційну архітектуру та культурні елементи південноіталійського регіону Агро Ночеріно-Сарнезе, включно з фігурами святих та місцевих діячів релігії. На ньому також показано давньоримські дороги, пастухів і тварин у натуральну величину, а символіка підкреслює гастрономічну спадщину регіону.

Головна ялинка — європейська ялиця висотою 25 метрів і вагою близько 8 тонн, подарована дієцезією Больцано-Брессаноне та муніципалітетами Лагундо й Ультімо. Крім неї, у Ватикані встановлять ще 40 менших ялинок для прикрашання офісів та громадських будівель.

Після завершення різдвяного періоду з гілок ялинки планують видобути ефірні олії, а деревину перероблять, дотримуючись принципу шанобливого ставлення до творіння.

На заході виступали хори та оркестр Ватиканської жандармерії, виконуючи традиційні різдвяні пісні та танці. Вертеп і ялинка будуть експонуватися до завершення різдвяного сезону — до свята Хрещення Господнього 11 січня 2026 року.

Також Папа Лев XIV прийняв на аудієнції делегації, які подарували Ватикану вертепи та ялинку, що на Різдво прикрашатимуть площу Святого Петра і зал Павла VI. У своїй промові він наголосив на духовному значенні цих різдвяних символів як знаків надії, життя і Божої близькості до людини.

