У Ватикані запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп на площі Святого Петра

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:50 • 1456 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 5620 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 7020 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 12915 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 21851 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 18308 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 17313 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16051 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12083 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10841 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 18167 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 10995 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 7388 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків04:06 • 6000 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 14047 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 53096 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 49185 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 55864 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 102870 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 121041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Польща
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 33981 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 51294 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 51845 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 55807 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 90571 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Coca-Cola
The New York Times

У Ватикані запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп на площі Святого Петра

Київ • УНН

 • 66 перегляди

На площі Святого Петра у Ватикані запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп. Церемонія, проведена сестрою Раффаеллою Петрині, підкреслила символіку миру та братерської єдності.

У Ватикані запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп на площі Святого Петра

У Ватикані на площі Святого Петра запалили різдвяну ялинку та відкрили вертеп. Церемонію провела сестра Раффаелла Петрини за участі представників церковних італійських діоцезів. Про це повідомляє пресслужба Ватикану, пише УНН.

Деталі

Сестра Петріні наголосила, що вертеп і ялинка є не просто прикрасами, а символами спільності, закликами до миру та піклування про творіння, а також запрошенням до універсальної братерської єдності, започаткованої святим Франциском Ассізьким, 800-річчя смерті якого відзначатиметься наступного року.

Вертеп розташований на платформі 17×12 метрів і висотою 7,7 метра, демонструє традиційну архітектуру та культурні елементи південноіталійського регіону Агро Ночеріно-Сарнезе, включно з фігурами святих та місцевих діячів релігії. На ньому також показано давньоримські дороги, пастухів і тварин у натуральну величину, а символіка підкреслює гастрономічну спадщину регіону.

Головна ялинка — європейська ялиця висотою 25 метрів і вагою близько 8 тонн, подарована дієцезією Больцано-Брессаноне та муніципалітетами Лагундо й Ультімо. Крім неї, у Ватикані встановлять ще 40 менших ялинок для прикрашання офісів та громадських будівель.

Після завершення різдвяного періоду з гілок ялинки планують видобути ефірні олії, а деревину перероблять, дотримуючись принципу шанобливого ставлення до творіння.

На заході виступали хори та оркестр Ватиканської жандармерії, виконуючи традиційні різдвяні пісні та танці. Вертеп і ялинка будуть експонуватися до завершення різдвяного сезону — до свята Хрещення Господнього 11 січня 2026 року.

Також Папа Лев XIV прийняв на аудієнції делегації, які подарували Ватикану вертепи та ялинку, що на Різдво прикрашатимуть площу Святого Петра і зал Павла VI. У своїй промові він наголосив на духовному значенні цих різдвяних символів як знаків надії, життя і Божої близькості до людини.

Різдвяна ялинка у Віфлеємі вперше засвітилася з початку війни в Газі07.12.25, 11:15 • 4124 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Новий рік
Тварини
Музикант
Лев XIV
Ватикан