В Ватикане зажгли рождественскую елку и открыли вертеп на площади Святого Петра

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На площади Святого Петра в Ватикане зажгли рождественскую елку и открыли вертеп. Церемония, проведенная сестрой Раффаэллой Петрини, подчеркнула символику мира и братского единства.

В Ватикане на площади Святого Петра зажгли рождественскую елку и открыли вертеп. Церемонию провела сестра Раффаэлла Петрини при участии представителей церковных итальянских диоцезов. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, пишет УНН.

Детали

Сестра Петрини подчеркнула, что вертеп и елка являются не просто украшениями, а символами общности, призывами к миру и заботе о творении, а также приглашением к универсальному братскому единству, начатому святым Франциском Ассизским, 800-летие смерти которого будет отмечаться в следующем году.

Вертеп расположен на платформе 17×12 метров и высотой 7,7 метра, демонстрирует традиционную архитектуру и культурные элементы южноитальянского региона Агро Ночерино-Сарнезе, включая фигуры святых и местных деятелей религии. На нем также показаны древнеримские дороги, пастухи и животные в натуральную величину, а символика подчеркивает гастрономическое наследие региона.

Главная елка — европейская ель высотой 25 метров и весом около 8 тонн, подаренная диоцезом Больцано-Брессаноне и муниципалитетами Лагундо и Ультимо. Кроме нее, в Ватикане установят еще 40 меньших елок для украшения офисов и общественных зданий.

После завершения рождественского периода из ветвей елки планируют извлечь эфирные масла, а древесину переработают, соблюдая принцип уважительного отношения к творению.

На мероприятии выступали хоры и оркестр Ватиканской жандармерии, исполняя традиционные рождественские песни и танцы. Вертеп и елка будут экспонироваться до завершения рождественского сезона — до праздника Крещения Господня 11 января 2026 года.

Также Папа Лев XIV принял на аудиенции делегации, которые подарили Ватикану вертепы и елку, которые на Рождество будут украшать площадь Святого Петра и зал Павла VI. В своей речи он подчеркнул духовное значение этих рождественских символов как знаков надежды, жизни и Божьей близости к человеку.

Ольга Розгон

