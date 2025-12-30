Мінкульт перейменував Національну музичну академію України імені Чайковського

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 520 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
04:26 • 10434 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 16994 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 18961 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 26777 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 28681 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22107 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23474 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22931 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20962 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
76%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 7154 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 19966 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 13251 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 4186 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну04:04 • 6074 перегляди
Публікації
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 492 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 39558 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 40316 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 161791 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 201740 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 21261 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 34294 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 42977 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 53488 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 161791 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Мінкульт перейменував Національну музичну академію України імені Чайковського

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.

Мінкульт перейменував Національну музичну академію України імені Чайковського

Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України. Про це повідомляє Мінкульт, пише УНН.

Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалене відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також законів "Про вищу освіту" та "Про культуру"

- зазначила Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики - міністерка культури України.

Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству. Мінкульт реалізував свої повноваження та ухвалив рішення про перейменування.

Відповідно до наказу, ректор Академії має у встановлений строк подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також будуть внесені необхідні зміни до установчих документів і контракту керівника закладу

- повідомляють у дописі.

Нагадаємо

Народний депутат Железняк повідомив, що до законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг" надійшло 602 поправки. Їх розгляд у Раді заплановано на 17 грудня, а сам закон - на 13 січня.

Алла Кіосак

СуспільствоКультура
російська пропаганда
Музикант
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Тетяна Бережна
Ярослав Железняк
Україна