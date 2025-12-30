Мінкульт перейменував Національну музичну академію України імені Чайковського

Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України. Про це повідомляє Мінкульт, пише УНН.

Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалене відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також законів "Про вищу освіту" та "Про культуру"

Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству. Мінкульт реалізував свої повноваження та ухвалив рішення про перейменування.

Відповідно до наказу, ректор Академії має у встановлений строк подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також будуть внесені необхідні зміни до установчих документів і контракту керівника закладу