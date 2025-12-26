Перейменування "копійки" на "шаг": до законопроєкту на кілька абзаців подали 602 поправки - нардеп
Київ • УНН
Народний депутат Железняк повідомив, що до законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг" надійшло 602 поправки. Їх розгляд у Раді заплановано на 17 грудня, а сам закон - на 13 січня.
До законопроєкту щодо перейменування "копійки" на "шаг", де усього кілька абзаців, подали 602 поправки до другого читання, повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
До законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг" надійшло 602 поправки. Законопроєкт складається в цілому з пару абзаців, де одне слово міняється на інше
Як зазначив Железняк, "завтра (17 грудня - ред.) ця нестримна зміна буде розглядатися в Раді на засіданні". "Точніше правки, а сам закон вже 13-го січня", - вказав нардеп.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у першому читанні (за основу) законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України. Йдеться про "копійку", яку планується перейменувати на "шаг".