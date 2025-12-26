$41.930.22
49.430.26
ukenru
Ексклюзив
11:18 • 216 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 1748 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 628 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 7070 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 12521 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 22399 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 14082 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 22559 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 14719 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 15493 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
Перейменування "копійки" на "шаг": до законопроєкту на кілька абзаців подали 602 поправки - нардеп

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Народний депутат Железняк повідомив, що до законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг" надійшло 602 поправки. Їх розгляд у Раді заплановано на 17 грудня, а сам закон - на 13 січня.

Перейменування "копійки" на "шаг": до законопроєкту на кілька абзаців подали 602 поправки - нардеп

До законопроєкту щодо перейменування "копійки" на "шаг", де усього кілька абзаців, подали 602 поправки до другого читання, повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

До законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг" надійшло 602 поправки. Законопроєкт складається в цілому з пару абзаців, де одне слово міняється на інше

- написав нардеп Железняк.

Як зазначив Железняк, "завтра (17 грудня - ред.) ця нестримна зміна буде розглядатися в Раді на засіданні". "Точніше правки, а сам закон вже 13-го січня", - вказав нардеп.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у першому читанні (за основу) законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України. Йдеться про "копійку", яку планується перейменувати на "шаг".

Юлія Шрамко

Політика
Верховна Рада України
Україна