Эксклюзив
11:18 • 6986 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 7248 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 4906 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 11053 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 14919 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 27116 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 15462 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 26336 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15423 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 15859 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 82459 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 83506 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": к законопроекту на несколько абзацев подали 602 поправки - нардеп

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Народный депутат Железняк сообщил, что к законопроекту о переименовании «копейки» в «шаг» поступило 602 поправки. Его рассмотрение в Раде запланировано на 17 декабря, а сам закон - на 13 января.

Переименование "копейки" в "шаг": к законопроекту на несколько абзацев подали 602 поправки - нардеп

К законопроекту о переименовании "копейки" в "шаг", где всего несколько абзацев, подали 602 поправки ко второму чтению, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

К законопроекту о переименовании "копейки" в "шаг" поступило 602 поправки. Законопроект состоит в целом из пары абзацев, где одно слово меняется на другое

- написал нардеп Железняк.

Как отметил Железняк, "завтра (17 декабря - ред.) это неудержимое изменение будет рассматриваться в Раде на заседании". "Точнее правки, а сам закон уже 13-го января", - указал нардеп.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины. Речь идет о "копейке", которую планируется переименовать в "шаг".

Юлия Шрамко

Политика
Верховная Рада
Украина