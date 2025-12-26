Переименование "копейки" в "шаг": к законопроекту на несколько абзацев подали 602 поправки - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Железняк сообщил, что к законопроекту о переименовании «копейки» в «шаг» поступило 602 поправки. Его рассмотрение в Раде запланировано на 17 декабря, а сам закон - на 13 января.
К законопроекту о переименовании "копейки" в "шаг", где всего несколько абзацев, подали 602 поправки ко второму чтению, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
К законопроекту о переименовании "копейки" в "шаг" поступило 602 поправки. Законопроект состоит в целом из пары абзацев, где одно слово меняется на другое
Как отметил Железняк, "завтра (17 декабря - ред.) это неудержимое изменение будет рассматриваться в Раде на заседании". "Точнее правки, а сам закон уже 13-го января", - указал нардеп.
Напомним
Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины. Речь идет о "копейке", которую планируется переименовать в "шаг".