Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Отныне заведение называется Национальная музыкальная академия Украины.

Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского

Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Отныне заведение называется Национальная музыкальная академия Украины. Об этом сообщает Минкульт, пишет УНН.

Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также законов "О высшем образовании" и "О культуре"

- отметила Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Украины.

Комиссия определила, что использование имени Петра Чайковского в названии учреждения является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству. Минкульт реализовал свои полномочия и принял решение о переименовании.

В соответствии с приказом, ректор Академии должен в установленный срок подать Устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия. Также будут внесены необходимые изменения в учредительные документы и контракт руководителя учреждения

- сообщают в сообщении.

Напомним

Народный депутат Железняк сообщил, что к законопроекту о переименовании "копейки" в "шаг" поступило 602 поправки. Их рассмотрение в Раде запланировано на 17 декабря, а сам закон - на 13 января.

Алла Киосак

Украина