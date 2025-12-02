$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 18354 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:33 • 19113 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 15115 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 17085 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 50844 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 48645 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59053 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49671 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45459 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Минздрав проверил только одно юрлицо клиники Odrex, где умер бизнесмен Киван

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Министерство здравоохранения должно безотлагательно проверить все юридические лица, под которыми работает клиника Odrex. Ведь ужасающие истории бывших пациентов клиники могут свидетельствовать о системных нарушениях лицензионных условий и реальной угрозе жизни людей в Odrex. Без полной и комплексной проверки всей структуры клиники Odrex государство не сможет обезопасить украинцев от новых возможных трагедий.

Минздрав проверил только одно юрлицо клиники Odrex, где умер бизнесмен Киван

Крупнейший медицинский скандал последних нескольких лет, который уже успели окрестить "Делом Odrex", с каждым днем набирает обороты: новые шокирующие истории от бывших пациентов клиники, рассказы тех, чьи близкие навсегда закрыли глаза в стенах клиники, публичные обращения с просьбами о помощи и восстановлении справедливости. О том, можно ли ожидать решительных действий от Минздрава, как регулятора деятельности частных медицинских учреждений, - читайте в материале УНН

Министерство здравоохранения 25-26 ноября провело внеплановую проверку соблюдения лицензионных условий ООО "Дом медицины". Известно, что это юрлицо, на котором клиника Odrex работала в период смерти бизнесмена Аднана Кивана. 

Стоит отметить, что проверка Минздрава ограничилась лишь одной структурой клиники. Тогда как Odrex продолжает работать благодаря медицинским лицензиям, выданным министерством на другие юридические лица. Более того, одну из медицинских лицензий на ООО "Медицинский дом "Одрекс" Минздрав выдал клинике прошлым летом – то есть, уже после фактического старта расследования по факту смерти Аднана Кивана. Однако, Министерство здравоохранения не включило в проверку ни ООО "Медицинский дом "Одрекс", ни ООО "Центр медицины" – на лицензии этой компании клиника функционирует сейчас. 

И пока бывшие пациенты Odrex и семьи умерших ожидают результатов проверки хотя бы одной из ООО, под которыми функционирует клиника, Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации сообщил редакции УНН, что во время проведенной ими проверки ООО "Дом Медицины" были выявлены нарушения в "ведении медицинского дела".

Минздрав – регулятор, выдающий лицензии. Почему он молчал после смерти Кивана?

Министерство здравоохранения является не только органом, который выдает лицензии на медицинскую практику, но и тем, кто должен контролировать соблюдение этих лицензионных условий. Это прямая регуляторная обязанность. Именно Минздрав должен реагировать на любые угрозы жизни или здоровью пациентов, особенно если это касается частного сектора, который функционирует исключительно благодаря государственной лицензии.

Поэтому возникает вопрос: почему после смерти Аднана Кивана, которая сразу привлекла внимание правоохранителей и общества, Минздрав не вышел с внеплановой проверкой клиники еще год назад? Факт смерти пациента в частном медучреждении – это не просто тревожный звонок, а непосредственное основание для немедленной реакции государства в лице Минздрава. Но реакции не было. Министерство здравоохранения не проверяло клинику, не комментировало ситуацию, не принимало никаких мер все это время.

Это выглядит особенно странно на фоне того, что именно ведомство имеет все полномочия для того, чтобы останавливать работу учреждений, которые могут нести угрозу жизни пациентов. Минздрав мог вмешаться сразу после смерти Кивана и потенциально предотвратить другие трагедии, о которых сегодня публично говорят семьи пострадавших. Отсутствие реакции ставит под сомнение качество регуляторного контроля и вызывает вопросы относительно того, не допустили ли в Минздраве служебной халатности.

Адвокат, управляющий партнер Magnet Legal  Марина Мкртичева подчеркивает, что обстоятельства смерти пациентов должны быть предметом особо тщательного анализа со стороны государства и военное положение не повод отказаться от проверок. 

Контроль в сфере здравоохранения не прекращался на протяжении всего военного времени. Работали механизмы оценки качества лечения, медицинской экспертизы и государственного надзора. Постановление КМУ № 303 разрешало проведение внеплановых мероприятий государственного контроля при наличии угроз жизни, здоровью или правам граждан, а Постановление КМУ № 1410 от 05.11.2025 расширило возможности применения таких проверок в сфере медицины. Поэтому при наличии системных нарушений, обращений пациентов, дефектов лечения или рисков для жизни учреждение здравоохранения может быть подвергнуто внеплановой проверке Минздрава или других органов, независимо от формы собственности, в том числе если это ФОП-врач 

– пояснила юрист.

Возможный конфликт интересов: почему руководство Odrex оказалось в рабочей группе Минздрава

Дополнительные вопросы возникают и потому, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в рабочую группу Минздрава, созданную для развития частной медицины. Возглавлял ее лично министр Виктор Ляшко. В таких условиях можно предположить, что руководитель клиники имел определенные возможности влиять на определенные процессы внутри министерства или пользоваться личными контактами для сохранения лояльности регулятора.

Именно такие обстоятельства создают очевидный конфликт интересов и могут объяснять, почему министерство в течение года не реагировало на жалобы, заявления, публичные истории пострадавших и даже на факт смерти пациента в стенах клиники и проведение активных следственных действий по этому факту.

Сегодня проверка Odrex – это лишь первый шаг, который давно должен был быть сделан Министерством здравоохранения. Но на этом ответственность Минздрава не заканчивается. Возникает потребность во внутреннем расследовании того, почему в течение года министерство не воспользовалось своими полномочиями и не проверило клинику сразу после смерти пациента. Почему десятки жалоб граждан не стали основанием для реакции? И почему только сейчас министерство решило "открыть глаза"? 

Если в клинике умирали пациенты – ее необходимо лишить лицензий

У общества, чьи взгляды прикованы к "делу Odrex", может сложиться впечатление, что Минздрав пытается продемонстрировать видимость действий, фактически избегая главного – комплексной оценки всей деятельности клиники Odrex.

Сегодня ситуация требует решительных шагов. Если государство хочет гарантировать безопасность пациентов, оно должно продемонстрировать, что лицензионные условия – это не бумажка, а реальный инструмент контроля. Клиника Odrex должна быть лишена всех лицензий в случае подтверждения нарушений. Регулятор должен проверить все ООО, под которыми может работать клиника Odrex, а не только то, что фигурирует в уголовных производствах. Иначе любое другое юридическое лицо продолжит принимать пациентов под тем же брендом, и потенциальные риски останутся неизменными.

Министерство здравоохранения должно действовать решительно. Потому что когда речь идет о жизни людей, бездействие – это тоже решение. И оно может иметь смертельные последствия.

Смерть Аднана Кивана

По факту смерти пациента клиники Odrex Аднана Кивана сообщено о подозрении двум врачам: заведующему хирургическим отделением клиники "Одрекс" Виталию Русакову и ныне уволенной из одесской клиники онкологу Марине Белоцерковской. Обоим подозреваемым инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины). 

Известно, что последние полгода своей жизни Аднан Киван лечился в клинике "Одрекс". Занималась его лечением онколог Марина Белоцерковская. Она находилась на постоянной связи с родными бизнесмена и давала свои рекомендации относительно его дальнейшего лечения. В свою очередь, оперировал пациента давний друг семьи Киванов – Виктор Русаков, которому Аднан Киван подарил квартиру с ремонтом в новопостроенном ЖК и новенький автомобиль Lexus, сообщает журналистка Зоя Казанжи. 

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Кабинет Министров Украины
Бренд
Военное положение
Виктор Ляшко