Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности

Жена пациента, умершего после лечения в одесской клинике Odrex, Ольга Мелай готовится к первому судебному заседанию по делу о медицинской халатности, которая, по ее убеждению, унесла жизнь мужа. Женщина рассказала о фальсификации медицинских документов в клинике "Одрекс", затягивании диагностики заболевания и решениях медиков, которые могли стать фатальными. Трагическую историю смерти мужа Ольги после лечения в Odrex читайте в материале УНН.

Муж Ольги Мелай лечился в одесской частной клинике Odrex с диагнозом В-клеточная лимфома. Он как раз проходил химиотерапию, когда клиника предложила установить специальный подкожный порт для легкого введения препаратов. Процедура должна была длиться полчаса под местной анестезией. Как рекламирует на официальном сайте сам "Одрекс" – это малоинвазивная, безопасная, амбулаторная операция, которая длится менее 45 минут.

Однако, все произошло не так, как пообещали в клинике. Мужа забрали в операционную, но он не вышел из нее ни через полчаса, ни даже через два. Ольга прождала под дверью почти три часа, не получая никаких объяснений от врачей. Когда хирурги вышли, они уверенно заявили: "Все прошло успешно, у вашего мужа начинается новая жизнь". Но вместо новой жизни пациент оказался в реанимации – в критическом состоянии.

Ольга вспоминает, когда впервые увидела мужа, он не мог самостоятельно дышать, почки отказали, а монитор у кровати был черным: без пульса, без сатурации, только с зафиксированной температурой тела – 33 градуса. Врачи резко изменили риторику и сказали, что до утра он может не дожить. В первые же сутки из грудной клетки пациента откачали пять литров жидкости.

На вопрос Ольги о том, почему вместо обещанной местной анестезии применили общий наркоз, врачи лишь отговаривались: "Мы лучше знаем, какую анестезию применять пациенту". После трех дней в реанимации муж начал медленно стабилизироваться. И именно в этот момент, несмотря на перенесенное критическое состояние, "Одрекс" решил продолжить курс химиотерапии. После очередного введения "химии" клиника сама отказалась продолжать лечение, потому что состояние пациента стремительно ухудшалось. "Новая жизнь" так и не началась, муж Ольги умер.

Женщина убеждена, в клинике скрыли остановку сердца ее мужа, которая могла произойти во время операции. Ведь резкое ухудшение его состояния и значительно увеличенное время проведения операции могут свидетельствовать о том, что во время ее проведения могло произойти что-то критическое. Жена умершего пациента убеждена, продолжение химиотерапии стало очередной фатальной ошибкой клиники Odrex.

Если там было что-то с сердцем, то нельзя было делать этот курс. Потому что они добили сердце этой химиотерапией. Шанс на ремиссию был. Но эта маленькая операция, с этой такой маленькой штучкой, уничтожила все старания и онкологов, и мои лично - считает Ольга Мелай.

Настоящий шок наступил тогда, когда Ольга получила анамнез – медицинские документы о выписке пациента. Об операции в них не было ни слова: ни о вмешательстве, ни о наркозе, ни об осложнениях, ни об отказе почек, ни о причинах реанимации. Только одна строка: "Установлен порт". Без описания, без исполнителей, без последствий.

В выписках я увидела, что врачи написали, что нас взяли на лечение 28 апреля, на стационар. А мы пролежали у них 26-го, 27-го и 28-го апреля. В выписке нет ни слова об операции, о последствиях, о рекомендациях после этой операции. Единственное, что в выписке есть, это одна строка, в которой написано, что у пациента установлен порт. Где он установлен, кем он установлен – ничего этого в выписке нет - рассказывает вдова.

Во время подготовки к суду, относительно медицинской халатности, которая могла привести к смерти пациента, Ольга обнаружила очередное доказательство того, как "Одрекс" затягивал лечение. Согласно документам, которые есть у женщины, ее муж ждал результаты биопсии и иммуногистохимии 22 дня, хотя само исследование длилось всего 15. Остальное время – это транспортировка, ожидание, переводы, бюрократия. Девять лишних дней, когда болезнь прогрессировала, а клиника выставляла счета: в среднем 20 тысяч гривен в сутки.

Общий срок исследования составил – 22 дня! Из них само исследование длилось 15 дней, а на транспортировку, сообщение пациента, перевод средств – 7 дней! 5 дней на биопсию и 4 дня на доставку материала в Киев! Это что 19 век? - написала Ольга в Facebook.

За все время лечения семья заплатила клинике Odrex более 2,5 миллиона гривен. Но для Ольги вопрос денег – последнее, из-за чего она переживает. Самое главное – это вопрос времени, которое у ее мужа крали ежедневно: ожидание, неправильные решения, сокрытие осложнений и диагностический хаос, граничащий с умышленностью. Сегодня Ольга Мелай идет в суд, вооруженная документами, фактами и своим главным мотивом – вернуть справедливость и наказать виновных, которые забрали у нее мужа.

Документальный фильм "Осиное гнездо" Odrex

К сожалению, история супругов Мелай не единична. Все больше бывших пациентов и родных тех, кто закрыл глаза в стенах клиники Odrex, находят силы рассказать о собственных трагедиях. В документальном фильме "Осиное гнездо" собраны истории людей, которые, как они сами говорят, пострадали из-за действий клиники Odrex. Те, кто "лечился" в "Одрексе", рассказывают о затягивании диагностики, фальсификации документов, вымогательстве и угрозах со стороны администрации клиники.

Бывшие пациенты и их родные обратились к украинским правоохранителям и обществу с просьбой не "закрывать глаза" на ситуацию вокруг Odrex. Они просят о справедливости и наказании виновных в смертях пациентов. А также призывают не допустить новых трагедий в стенах частной клиники "Одрекс".

Отзыв медицинской лицензии клиники "Одрекс"

Министерство здравоохранения приостановило действие медицинской лицензии клиники Odrex. Основанием стал отказ клиники предоставлять медицинскую документацию представителям комиссии по соблюдению лицензионных условий. Поэтому уже 1 января 2026 года клиника Odrex не сможет предоставлять медицинские услуги от юридического лица ООО "Дом Медицины", которое фигурирует в уголовных производствах о смерти пациента Аднана Кивана.

Подобные проверки не впервые происходят в "Одрексе". Как известно, Департамент здравоохранения Одесской областной военной администрации выявил в клинике нарушения в ведении медицинского дела.

И даже то, что один из регулирующих органов выявил нарушения, а другой даже не смог получить доступ к медицинской документации и принял решение об отзыве медицинской лицензии, не помешает клинике Odrex продолжать предоставлять медицинские услуги.

Ведь лицензию отозвали у ООО "Дом Медицины". Однако, как писал УНН ранее, кроме нее клиника имеет еще как минимум 2 медицинские лицензии на другие юридические лица. Одну из которых Минздрав выдал клинике летом 2025 года – уже после начала следствия о смерти Аднана Кивана в стенах Odrex.

Планирует ли Минздрав инициировать внеочередную проверку соблюдения лицензионных условий другими ООО клиники Odrex – пока неизвестно. Ведь несмотря на уголовные дела и десятки возможных жертв – клиника "Одрекс", кажется, имеет привилегированное положение и определенный иммунитет.

Известно, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в рабочую группу Минздрава, созданную для развития частной медицины. Возглавлял ее лично министр Виктор Ляшко. Можно предположить, что руководитель клиники имеет определенную возможность влиять на процессы внутри министерства или пользоваться личными контактами для сохранения лояльности регулятора. Именно такие обстоятельства создают очевидный конфликт интересов и могут объяснять, почему министерство не реагировало на жалобы, заявления, публичные истории пострадавших и даже на факт смерти пациента в стенах клиники и проведение активных следственных действий по этому факту.

"Дело Odrex" превратилось в определенный тест для медицинской системы страны и лично для министра Виктора Ляшко – готово ли Министерство здравоохранения действовать прозрачно и беспристрастно для того, чтобы защитить украинского пациента? Покажет только время.