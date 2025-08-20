Нардепа Німченко обікрали на парковці біля супермаркету
Київ • УНН
Народного депутата Василя Німченка обікрали біля столичного супермаркету. Зникла сумка з документами та грошима, залишена у візку.
Народного депутата Василя Німченко обікрали на парковці біля столичного супермаркету. Про це УНН повідомили у поліції.
Деталі
Подія сталася у Дарницькому районі столиці. Як повідомив співрозмовник агентства, Німченко на деякий час залишив без нагляду візок з продуктами де також була сумка з документами та грошима. Через деякий час нардеп виявив, що сумка зникла.
Він звернувся до поліції і ті затримали за підозрою у крадіжці водія таксі.
Наразі проводиться розслідування усіх обставин інциденту.
