Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Киев • УНН
Народного депутата Василия Нимченко обокрали возле столичного супермаркета. Исчезла сумка с документами и деньгами, оставленная в тележке.
Народного депутата Василия Нимченко обокрали на парковке возле столичного супермаркета. Об этом УНН сообщили в полиции.
Детали
Происшествие произошло в Дарницком районе столицы. Как сообщил собеседник агентства, Нимченко на некоторое время оставил без присмотра тележку с продуктами, где также была сумка с документами и деньгами. Через некоторое время нардеп обнаружил, что сумка исчезла.
Он обратился в полицию, и те задержали по подозрению в краже водителя такси.
В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств инцидента.
