Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета

Народного депутата Василия Нимченко обокрали на парковке возле столичного супермаркета. Об этом УНН сообщили в полиции.

Детали

Происшествие произошло в Дарницком районе столицы. Как сообщил собеседник агентства, Нимченко на некоторое время оставил без присмотра тележку с продуктами, где также была сумка с документами и деньгами. Через некоторое время нардеп обнаружил, что сумка исчезла.

Он обратился в полицию, и те задержали по подозрению в краже водителя такси.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

